Ein Konvoi fährt vor, der Kanzler steigt aus, Hände werden geschüttelt: So oder ähnlich dürften sich die Szenen abspielen, wenn Olaf Scholz am Samstag zunächst am ZF-Forum, dann am Messegelände und beim VfB Friedrichshafen ankommt. Am Bodensee bereitet man sich derzeit auf seinen Besuch vor. Kündigt sich der Regierungschef für einen Termin an, sind die Sicherheitsvorkehrungen hoch, das Medieninteresse ist groß, Schaulustige wollen einen Blick auf den Kanzler werden.

Bei ZF freut man sich auf den Besuch

Sein erster Termin führt ihn am Vormittag zu ZF. „Wir freuen uns darauf, dass Olaf Scholz am Samstag bei ZF in Friedrichshafen zu Gast ist“, sagt ein Unternehmenssprecher. Man sehe den Besuch des Bundeskanzlers als Beleg für das große Interesse der Bundesregierung an den Herausforderungen der Transformation in der Automobilindustrie. „Wir stehen mitten in dieser Transformation und bewältigen sie mit großem Einsatz aller Mitarbeitenden. Deshalb lag es nahe, dass Olaf Scholz bei seiner Reise an den Bodensee auch im ZF-Forum vorbeischaut.“

Was bekommt der Kanzler dort zu sehen?

„Ein Team aus Vorstand, Mitarbeitern und Auszubildenden wird Scholz die neuesten und wichtigsten Zukunftstechnologien zeigen“, teilt das Unternehmen mit. Dazu gehören die Elektromobilität, das autonome Fahren und die Windkraft. Der Kanzler werde unter anderem mit einem autonom fahrenden Shuttle unterwegs sein, das künftig in der Personenbeförderung eingesetzt wird und für das ZF alle wichtigen Komponenten entwickelt und herstellt. Zudem diskutiere Olaf Scholz mit Azubis und informiere sich über die Unternehmensgeschichte.

Auch eine Runde mit dem autonomen Shuttle steht für den Kanzler bei ZF auf dem Programm. | Bild: Felix Kästle

Organisationsteam bereitet Kanzler-Rundgang vor

Im Moment bereitet ein Organisationsteam vor allem die Stationen im Foyer des ZF-Forums für den Rundgang des Kanzlers vor und weist die Experten aus den verschiedenen Bereichen ein, die den Regierungschef über die Technologien informieren. „Dazu kommen Sicherheitsüberprüfungen, die Herstellung von Ausweisen für die akkreditierten Journalisten und die Einrichtung der Laufwege für den Rundgang“, erläutert der ZF-Sprecher weitere Vorbereitungen.

Der letzte Besuch eines deutschen Regierungschefs bei ZF liegt etwas mehr als ein Jahr zurück: Im September 2021 besuchte die damalige Kanzlerin Angela Merkel den Technologiekonzern – allerdings nicht in Friedrichshafen, sondern am Stand der Internationalen Automobil-Ausstellung IAA in München. Auch am Bodensee war sie in der Vergangenheit schon mehrfach zu Gast.

Olaf Scholz wird in Friedrichshafen zudem den Landesparteitag der SPD auf dem Häfler Messegelände besuchen und dort eine Rede halten. Um 14 Uhr wird er schließlich beim VfB Friedrichshafen erwartet und will sich dort rund eine Stunde Zeit nehmen, um das vielfältige ehrenamtliche Engagement zu würdigen.