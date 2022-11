2020

Lediglich einen kurzen Zwischenstopp legte Bundeskanzlerin Angela Merkel am 23. Januar 2020 am Bodensee ein. Mit einem Flugzeug der Bundesregierung landete die Kanzlerin gegen 11 Uhr auf dem Bodensee-Airport in Friedrichshafen. Erwartet wurde sie dort bereits von mehreren Hubschraubern. Mit dem Helikopter ging es direkt zum Weltwirtschaftsforum nach Davos. Auch in den Jahren 2019 und 2018 wurde sie auf der Durchreise am Flughafen in Friedrichshafen gesichtet.

Bild: Stefan Trautmann

2019

Nicht nur auf der Durchreise war sie hingegen im Mai 2019. Da hielt die Kanzlerin bei einem Kurzbesuch in Friedrichshafen die Eröffnungsrede bei der Maritimen Konferenz im Graf-Zeppelin-Haus. 800 Vertreter der Branche diskutierten hier über aktuelle Themen. Begrüßt wurde die Bundeskanzlerin von Friedrichshafen Oberbürgermeister Andreas Brand und Landrat Lothar Wölfle. Ebenfalls zu Gast: Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann.

Bild: Stefan Trautmann/Fotografie Trautmann

2016

Die Kanzlerin auf Wahlkampftour: Im Februar 2016 unterstützte Angela Merkel den damaligen CDU-Spitzenkandidat Guido Wolf beim Landtagswahlkampf in Weingarten. Weiträumig hatte die Polizei das Kultur- und Kongresszentrum abgesperrt. Es war einer der wenigen Auftritte in der Region Bodensee-Oberschwaben, den Angela Merkel während des Landtagswahlkampfes absolvierte.

Bild: Felix Kästle/dpa

2014

Im August 2014 war die Kanzlerin beim Treffen der Wirtschaftsnobelpreisträger in der Lindauer Inselhalle zu Gast. Ein Bad in der Menge war nicht vorgesehen, dafür war der Zeitplan zu eng. Die besten Plätze nahmen Hobby-Fotografen daher auf der Stadtmauer gegenüber der Inselhalle ein. Beifall gab es drinnen für die Rede der Bundeskanzlerin, in der sie sich unter anderem zur europäischen Wirtschaftspolitik äußerte. Anschließend tauschte sie sich mit 15 Nachwuchsökonomen aus.

Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

2013

Mit einem Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wurde 2013 die Fahrradmesse Eurobike in Friedrichshafen eröffnet. Für Radfahrer gute Bedingungen zu schaffen, das sei ein Anliegen der Bundesregierung, erklärte Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrer Rede. Zudem hob die damalige Regierungschefin die Bedeutung der Friedrichshafener Leitmesse hervor. 2021 wanderte die Eurobike nach Frankfurt ab.

Bild: Felix Kästle/dpa

2011

Angela Merkel besucht die T-City: Als hätte er es damals schon geahnt, dass ein Regierungschef und die TV-Sendung sogar einmal gleichzeitig am Bodensee gastieren, schrieb SÜDKURIER-Reporter Sebastian Pantel über die T-City-Veranstaltung: „Die Szene hat etwas von „Wetten, dass...?“. Kanzlerin Angela Merkel, Ministerpräsident Stefan Mappus und Telekom-Chef René Obermann sitzen neben ganz normalen Friedrichshafenern auf einem Sofa und witzeln.“ Die Kanzlerin besichtigte damals nicht nur das technologische Zukunftsprojekt der Telekom, sondern trug sich auch ins Goldene Buch der Stadt ein und besuchte ZF sowie Astrium (heute Airbus).

Bild: Marijan Murat/dpa

2009

Auch bei der MTU-Jubiläumsgala war Angela Merkel am Bodensee zu Gast. Das Bild zeigt Volker Heuer, damaliger Vorstandsvorsitzender des Dieselmotorenkonzerns Tognum, am 6. Mai 2009 mit der Bundeskanzlerin vor einem Motor der MTU. Merkel hielt damals die Festrede bei der Veranstaltung anlässlich des 100. Jubiläums des Dieselmotorenherstellers.

Bild: Patrick Seeger/dpa

2006

Fünf Stunden stand Meersburg am 12. September 2006 im Zeichen der Weltpolitik. Bundeskanzlerin Angela Merkel und der spanische Regierungschef, Ministerpräsident Jose Luis Rodriguez Zapatero , trafen sich in der Burgenstadt zu den 20. Deutsch-Spanischen Regierungskonsultationen. Auch ein Eintrag ins Goldene Buch der Stadt durfte da nicht fehlen. Im Hintergrund der baden-württembergische Ministerpräsident Günther Oettinger.