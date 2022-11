Ob er direkt bleibt und später noch auf der Couch neben Thomas Gottschalk Platz nimmt? Zur B-Prominenz, wie sie am Abend ausgeschlossen sein soll, zählt er jedenfalls definitiv nicht. Und fest steht zumindest: Bundeskanzler Olaf Scholz wird am Samstag, 19. November in Friedrichshafen erwartet.

Meinung Was von einem „Wetten, dass...?"-Besuch so übrig bleibt von Jenna Santini

Datum und Veranstaltungsort – 19. November und Messe Friedrichshafen – sind dabei zwar identisch. Mit „Wetten, dass...?“ hat der Kanzler-Besuch am Bodensee aber zumindest nach bisherigen Erkenntnissen nichts zu tun.

Bundeskanzler Olaf Scholz bei Landesparteitag

Scholz wird nach Angaben der SPD Baden-Württemberg eine Rede bei deren Landesparteitag halten. Der Parteitag stehe unter dem Motto „Gemeinsam Packen Wir Das“, kündigt der Landesverband an. Noch nie habe unser Land vor so vielen Krisen gestanden, wie in den vergangenen zwei Jahren. „In dieser Zeitwende müssen wir neue Wege gehen, damit auch hier in Baden-Württemberg allen Menschen gerechte Chancen in unserer Gesellschaft ermöglicht werden“, heißt es auf der Webseite der Landes-SPD.

Olaf Scholz | Bild: Moritz Frankenberg/dpa

In Friedrichshafen soll am 19. November der Landesvorstand neu gewählt werden. Außerdem wollen sich die Genossen mit der Frage beschäftigen, was es in der Landespolitik jetzt brauche, um soziale Ungleichheiten zu überwinden und in diesen Krisenzeiten niemanden allein zu lassen. Wichtige Impulse aus der Bundespolitik werde hier der Bundeskanzler einbringen. Als weitere Höhepunkte des Parteitags werden die Rede des SPD-Landesvorsitzenden Andreas Stoch sowie Grußworte der Parteivorsitzenden Saskia Esken angekündigt.