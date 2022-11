Gleich zweifach rückt die Häfler Messe am Samstag, 19. November in den Blickpunkt der Öffentlichkeit: Am Vormittag werden hunderte Parteimitglieder sowie Bundeskanzler Olaf Scholz hier zum SPD-Landesparteitag erwartet, am Abend tausende Zuschauer sowie unter anderem Thomas Gottschalk, Robbie Williams und John Malkovich zu ‚Wetten, dass...?‘. Bereits am Freitag, 18. November wird laut Messe außerdem das ZDF-Magazin „Hallo Deutschland“ live von dort aus gesendet.

Bodensee Endlich ist es raus! Diese Gäste kommen zu „Wetten, dass...?“ nach Friedrichshafen Das könnte Sie auch interessieren

Und die Messe, wo gerade erst die Faszination Modellbau endete, ist im Moment ohnehin gut ausgelastet. „Wir sind stolz auf die Flexibilität unseres Messegeländes und unserer Mitarbeiter“, zitiert die Messe Geschäftsführer Klaus Wellmann in einem Pressetext.

Aufbau für „Wetten, dass...?“ beginnt bereits

Nachdem bis Sonntag bei der Faszination Modellbau noch Miniaturbahnen durch die größte Halle der Häfler Messe surrten, startet in diesen Tagen bereits der Aufbau für „Wetten, dass...?“ in der A1. „Dafür müssen alle Zahnräder ineinandergreifen“, erklärt Wellmann. 2848 Zuschauer können die Fernsehshow den Messeangaben zufolge live erleben. Die Karten sind bereits ausverkauft.

Und auch der SPD-Landesparteitag erfordert umfangreiche Vorbereitungen. Etwa fünf Tage werden laut Messe benötigt, bis alles für den Besuch der etwa 500 SPD-Parteimitglieder bereit ist.

Meinung Was von einem „Wetten, dass...?“-Besuch so übrig bleibt von Jenna Santini Das könnte Sie auch interessieren

Wie sich Landesparteitag und Fernseh-Spektakel nahezu zeitgleich koordinieren lassen? „Das Besondere an unserer Aufteilung in West und Ost ist, dass beide Bereiche gleichzeitig hochwertig bespielt werden können“, erklärt Klaus Wellmann. Während das Foyer West eindrucksvoll die „Wetten, dass..?“-Gäste empfange, lasse sich ein gleichwertig imposanter Empfang im Eingang sowie dem Foyer Ost inszenieren.

Freude über Besuch des Bundeskanzlers

„Wir freuen uns, dass wir nach Bundeskanzlerin Angela Merkel im Jahr 2013 nun auch den amtierenden Kanzler Olaf Scholz bei uns auf dem Gelände begrüßen dürfen“, betont Wellmann. „Die SPD ist nicht die erste Partei, die sich die Messe-Räumlichkeiten am Bodensee für ihre Tagung ausgesucht hat, auch die CDU, die FDP sowie die Piratenpartei waren bereits bei der Messe Friedrichshafen zu Gast.