Zu ihrer nächsten Sommerredaktion lädt die Lokalredaktion des SÜDKURIER in Villingen alle interessierten Bürger am Dienstag, 5. September ein. Das Thema lautet: „Wohnen, Verkehr, Sicherheit: Macht Villingen-Schwenningen hier alles richtig?“

Alle Bürger sind eingeladen, den Journalisten zu diesen Themen ihre Erfahrungen und Meinungen kundzutun. Die wollen wir dann auf unserem Online-Portal und in der Zeitung veröffentlichen.

Treffpunkt am Marktplatz

Und wo lässt es sich besser austauschen als auf dem zentralen Platz in der Stadtmitte, dem historischen Marktplatz von Villingen? Hier, am Schnittpunkt der vier großen Innenstadtstraßen, haben die Menschen in den vergangenen Jahrhunderten nicht nur eingekauft und gefeilscht, sondern auch die neuesten Nachrichten geteilt und die wichtigen Fragen der Zeit diskutiert.

Mitten in der Villinger Innenstadt wird die SÜDKURIER-Redaktion in der Nähe der Sparkassen-Filiale (links) am Dienstag ihren Stand aufschlagen. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Das wollen wir am Dienstag ebenfalls machen. In der Zeitspanne zwischen 10 und 12 Uhr stehen die Redaktionsmitglieder Stephanie Jakober, Gerhard Hauser und Eberhard Stadler am SÜDKURIER-Stand beim Sparkassen-Servicecenter in der Stadtmitte bereit, um zu erfahren, was die Menschen zum Wohnungsmarkt, dem Verkehr und der Sicherheit zu sagen haben. Kommen Sie zu uns, sagen Sie uns Ihre Meinung!

Wohnungsnot macht vielen Sorgen

Das Thema Wohnen ist in vielen Großstädten zu einem brisanten Thema mit sozialem Sprengstoff geworden. Großer Bevölkerungszuzug, stark steigende Mieten, Wohnungsnot und für viele inzwischen unerschwingliches Bauen machen den Menschen Sorgen. Auch in der Doppelstadt gibt es bereits einen größeren Mangel an bezahlbaren Wohnungen.

Villingen-Schwenningen hatte in den vergangenen Jahren das große Glück, dass beispielsweise die ehemaligen Krankenhaus-Grundstücke und die einstigen Kasernenbereiche großflächig mit Wohnraum bebaut werden konnten. Auf der anderen wuchs die Bevölkerung in VS innerhalb weniger Jahre von 81.000 auf rund 88.000 Menschen an.

Auf mehreren großen Flächen wie hier im Richthofenpark in Villingen – hier im Mai diesen 2022 – wurden in den vergangenen Jahren neuer Wohnraum geschaffen. Doch es herrscht nach wie vor Mangel an bezahlbaren Wohnungen. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Bei einer aktuellen repräsentativen Umfrage zum Thema Sicherheit und Ordnung in Villingen-Schwenningen kritisierten knapp 60 Prozent der Befragten, dass es in der Stadt an günstigem Wohnraum fehle. Das Problem wird offenbar als sehr ernst wahrgenommen. Doch was kann die Politik, was kann die Stadt tun? Wie empfinden Sie die Wohnsituation in VS? Bei dieser Frage sind wir gespannt auf die Ansichten der Bürger.

Wohin mit dem ganzen Verkehr?

Ebenso beim Thema Verkehr. Bei der selben Umfrage kritisierten 63 Prozent der Befragten den schlechten Straßenzustand in VS. Ein Dauerthema, das offenbar viele Bürger nervt.

Mit Dünnschicht-Asphaltierungen versucht die Stadt, dem schlechten Straßenzustand in VS Herr zu werden. | Bild: Hans-Juergen Goetz/2020

Nicht minder bewegt das Thema „Lückenschluss B523“ die Gemüter. Ist der Bau dieser Umgehungsstraße zur Autobahn in Zeiten des Klimawandels noch vertretbar? Und kann der öffentlichen Nahverkehr in unserem ländlichen Raum eine Alternative zum Auto sein? Welchen Kurs sollte die Stadt VS einschlagen?

Wie sicher ist Villingen-Schwenningen?

Außerdem stellen wir das Thema Sicherheit zur Diskussion. Wie sicher fühlen sich die Menschen in der Stadt? Das hängt offenbar vor allem vom Umfeld ab. Im Bereich der Schwenninger Innenstadt ist die Kriminalitätsfurcht der erwähnten Umfrage zufolge unter den befragten Bürgern am höchsten. Am meisten fürchten sich junge Frauen, und zwar vor möglicher sexueller Belästigung.

Erst am 17. August wurde eine 40-jährige Joggerin um 1 Uhr nacht von einem Mann in der Kirnacher Straße festgehalten und sexuell belästigt worden. Am 11. August wurde bei einer Auseinandersetzung unter jungen Männern am Villinger Bahnhof ein 30-Jähriger durch einen Messerstich schwer verletzt. Am Rande der Schwenninger Kulturnacht am 1. Juli kam es zu massiven Angriffen betrunkener Jugendlicher auf den Kommunalen Ordnungsdienst und die Polizei.

Während der langen Kulturnacht in Schwenningen kam es zu Krawallen und massivem Einsatz von Sicherheitskräften. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Was sollte die Stadt tun, damit sich alle Bevölkerungsgruppen möglichst überall sicher fühlen? Sagen Sie uns Ihre Meinung: Am Dienstag, zwischen 10 und 12 Uhr, in der Stadtmitte von Villingen.