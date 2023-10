Jetzt beginnt wieder die gemütliche Jahreszeit mit Punsch, Plätzchen, Glühwein und Kerzenschein. In Villingen-Schwenningen wird die Weihnachtsmarktsaison 2023 am Donnerstag, 23. November, in Schwenningen eingeläutet.

Schwenningen macht den Anfang

Bis einschließlich Sonntag, 3. Dezember, dem ersten Adventssonntag, bestimmt weihnachtliche Atmosphäre das Bild der Schwenninger Innenstadt. Eine Ausnahme gibt es am Sonntag, 26. November: Aufgrund des Totensonntags bleibt der Markt an diesem Tag geschlossen.

Vier Tage Pause, dann geht‘s nach Villingen

Nach einer viertägigen Pause geht es dann ab Freitag, 8. Dezember, auf dem Villinger Münsterplatz weiter. Bis einschließlich Sonntag, 17. Dezember, laden die Marktbeschicker zum gemütlichen Bummel bei Lichterschein und Glühweinduft ein. Außerdem sind verschiedene Programmpunkte geplant, außerdem soll es in diesem Jahr für Kinder wieder ein Karussel geben.

Sonntags bis donnerstags haben die Märkte von 11 bis 20 Uhr, an den Freitagen und Samstagen von 11 bis 21 Uhr geöffnet.