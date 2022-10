Der Villinger Comedian und Moderator Julian Limberger ist einer von fünf ehrenamtlichen Blindenreportern des Sport-Clubs (SC) Freiburg, die seit knapp sechs Jahren über alle Heimspiele des SC für Menschen mit einer Sehbehinderung live im Stadion berichten.

„So ist möglich, dass auch Menschen mit einer Sehbehinderung gemeinsam mit ihren Freunden das Fußballspiel im Fußballstadion miterleben können und immer auf Ballhöhe sind“, schreibt Limberger nun einer Pressemitteilung.

Seit der Corona-Pandemie seien die Reportagen für alle Fans geöffnet worden. Und so seien alle Heimspiele über die Homepage des SC Freiburg kostenlos als Livestream zu empfangen.

„Neu ist ab dieser Saison, dass auch ausgewählte Auswärtsspiele des SC Freiburg live übertragen werden, beispielweise das Spiel in Hoffenheim vor wenigen Wochen“, so Limberger weiter.

„Wir hoffen, dass wir durch die Live-Übertragung aus der Fußballkneipe ein bisschen Stadionatmosphäre rüberbringen können“, sagt der ehrenamtliche Blindenreporter Julian Limberger. | Bild: Julian Limberger

Jetzt freue er er sich auf das Europa-League Spiel des SC Freiburg am Donnerstag gegen den FC Nantes um 18.45 Uhr. Da er am kommenden Donnerstag aber nicht vor Ort in Nantes sein könne, sende das Fanradio live aus dem Villinger „Irish Pub“.

„Aus beruflichen Gründen ist es nicht machbar, nach Nantes zu fliegen. Wir hoffen, dass wir durch die Live-Übertragung aus der Fußballkneipe ein bisschen Stadionatmosphäre rüberbringen können“, heißt es von Limberger.

„Wir werden auch mehrmals live ins Stadion schalten, beispielweise zum Fanbetreuer des SC Freiburg André Wunder. Er wird uns über die Stimmung vor Ort informieren,“ so Limberger weiter.

In der aktuellen Saison hören laut Limberger zwischen 1000 und 2000 Zuhörer und Fans pro Spiel zu. Neben Limberger seien noch Mario Ködel, Stefan Späth, David Keck und Stefan Haupt ehrenamtlich als Reporter für das barrierefreie Fanradio des SC Freiburg tätig.

Am 16. Oktober geht‘s gegen den FC Bayern München

Ein besonders spannendes Auswärtsspiel steht am Sonntag, 16. Oktober, an: Dann spiele der SC Freiburg um 19.30 Uhr bei Bayern München, so Limberger. Er werde über das Spitzenspiel der Bundesliga mit seinem Kollegen Mario Ködel live aus der Allianz-Arena berichten.

Der Livestream startet bei allen Heimspielen und ausgewählten Auswärtsspielen immer fünf Minuten vor Anpfiff unter www.scfreiburg.com/aktuell/vereinsmedien/sportclub-live-das-barrierefreie-fanradio/