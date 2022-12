Was 2020 schief lief

Bundesweit blieben am Warntag im September 2020 viele Handys stumm. Der Probealarm über die Warn-Apps Katwarn und Nina kam entweder gar nicht oder mit Verspätung an. Der Grund: Laut Präsident Christoph Unger vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) wurde nicht wie geplant nur eine zentrale Warnung ausgelöst, sondern viele angeschlossene Leitstellen hatten eigenhändig Warnungen herausgegeben. Dadurch sei das System überlastet gewesen. In Villingen-Schwenningen schrillten – wie in vielen anderen Städten – auch keine Sirenen. Diese wurden nach dem Ende des Kalten Krieges in den 90er Jahren stillgelegt. Einzig in Pfaffenweiler bei der Feuerwehr, in Herzogenweiler und Marbach beim Rathaus sowie in Tannheim beim Rathaus und bei der Trafostation war der Alarm zu hören.