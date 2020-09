VS-Pfaffenweiler vor 33 Minuten

Alte Sirenen zeigen beim bundesweiten Warntag den digitalen Apps die Grenzen auf

In Pfaffenweiler heult am Donnerstag Punkt 11 Uhr die alte Sirene auf dem Rathaus im Rahmen des ersten bundesweiten Warntages. Die digitalen Warn-Apps für Smartphones bleiben hingegen bis kurz nach 11.30 Uhr stumm. Bei einigen Nina-Nutzern kommt sogar gar nichts an. Schauen und hören Sie sich hier die einzelnen Warntöne der Pfaffenweiler Sirene hier im Video an!