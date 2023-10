Wegen einer Sperrung des Romäusrings in Villingen gab es fast einen Verkehrskollaps. Am Dienstag, 10. Oktober, hatten sich Autofahrer nicht an die ausgeschilderte Umleitung durch den Innenring gehalten.

Sie waren über die Bertholdstraße, am Gefängnis vorbei, ins Rietviertel abgebogen sind. Dort gibt es dann nur die Möglichkeit, über die Zinsergasse und die Färberstraße wieder auszufahren. Das hat für ein riesiges Chaos gesorgt, unter dem die Anwohner, Restaurants und Geschäfte stark gelitten haben.

In der Färberstraße ist wieder Ruhe eingekehrt, die Maßnahme der Stadt zeigt eine schnelle Wirkung. | Bild: Hoffmann, Claudia

Abbiegespur ins Riet ist jetzt dicht

Die Stadt hat schnell reagiert und noch am Nachmittag die Abbiegespur von der Bertholdstraße nach rechts am Gefängnis vorbei komplett abgeriegelt.

„Das ist klar, dass wir reagieren und auch nachsteuern“, erklärt Madlen Falke, Pressesprecherin der Stadt, auf Anfrage. Die Maßnahme hat schnell Erfolg, das Riet ist wieder staufrei.

Auch auf dem Schild steht nochmals, dass die Durchfahrt Romäusring gesperrt ist. | Bild: Hoffmann, Claudia

Anwohner können über die Niedere Straße einfahren

Wer in dem Innenstadtviertel wohnt, hat jetzt die Möglichkeit, über die Niedere Straße in den Romäusring einzufahren. Von dort geht es weiter ins Riet.

Anwohner des Rietviertels fahren über die Niedere Straße ein. | Bild: Hoffmann, Claudia

Allerdings deutet sich jetzt eine neue Engstelle ab, weil viele Autofahrer nach links in die Warenburgstraße abbiegen, so staute sich dort am Dienstagabend der Verkehr und es dauerte mitunter gut 20 Minuten von der Bahnhofstraße über die Bertholdstraße bis in die Warenburgstraße zu kommen.

Auch einige Meter vor der Baustelle ist jetzt eine Warnbarke aufgestellt. | Bild: Hoffmann, Claudia

Die Sperrung des Romäusrings erfolgt wegen des Ausbaus des Fernwärmenetzes der Stadtwerke. Sie soll noch bis zum 20. Oktober dauern. Auch die Vöhrenbacher Straße ist gesperrt, dort saniert die Stadt die Fahrbahndecke.

Wie es am Dienstag im Rietviertel zugegangen ist.