Dienstagmorgen im Villinger Riet: In der Färberstraße stauen sich die Autos über die gesamte Länge der Straße, sie kommen nur im Schritt-Tempo voran. Beim Irish Pub kommen die Autos von der Warenburgstraße und dem kurzen Stück des Romäusrings von der Niederen Straße her.

An der Kreuzung kommt der Verkehr fast völlig zum Erliegen, der Grund ist die Sperrung des Romäusrings auf Höhe des Romäusring-Gymnasiums.

Die Fahrzeugkolonne zieht sich über die gesamte Straßenlänge. | Bild: Hoffmann, Claudia

Ein Lastwagen steckt in der Baustelle fest

Das heißt die Autos müssen in die Zinsergasse abbiegen, sich durch das ganze Riet schlängeln und durch die Färberstraße wieder ausfahren. Viele Autofahrer versuchen im Romäusring zu wenden, wenn sie das Schild entdecken, dass sie über die Zinsergasse weitermüssen.

Die Polizeibeamten sind eigentlich wegen eines steckengebliebenen Lastwagens vor Ort, übernehmen dann aber kurzzeitig die Verkehrsregelung und versuchen die Autofahrer davon abzuhalten im vor der Baustelle zu wenden, wie es hier die beiden Fahrer versuchen. Das ist nicht erlaubt. | Bild: Hoffmann, Claudia

Das ist aber verboten, der Romäusring ist Einbahnstraße. Eine Polizeistreife ist vor Ort und versucht das schlimmste Chaos zu verhindern und die Autofahrer vom Wenden abzuhalten. „Wir sind eigentlich wegen eines Unfalls hier“, berichtet der Polizeibeamte, der jetzt mit seiner Kollegin mit Warnbarken einen Fahrstreifen absperrt.

Ein polnischer Lastwagenfahrer ist gleich in der Baustelle steckengeblieben, die Schilder mit dem Durchfahrtsverbot für Lastwagen haben noch gefehlt. Er kann später vorsichtig über die Baustelle, die geöffnet wird, ausfahren. | Bild: Hoffmann, Claudia

Da noch Durchfahrtsschilder für Lastwagen fehlen, ist ein polnischer Lastwagenfahrer in die Baustelle gefahren, er wird vorsichtig von den Beamten durch die Baustelle durchgewunken, die dafür eigens geöffnet wird.

Eine verkehrsrechtliche Anordnung der Stadt

Wie Oliver Bauer, Pressesprecher der Stadtwerke, auf Anfrage berichtet, ist die Baustelle in Absprache mit der Stadt eingerichtet worden. „Es gibt eine verkehrsrechtliche Anordnung, wir stellen da ja nicht einfach Schilder auf“, so Bauer. Er kann den Frust der Autofahrer verstehen, die sich durch lange Staus quälen müssen, aber: „Wir wollen den Ausbau unseres Wärmenetztes jetzt mit Hochdruck voran treiben.“ Er räumt ein, dass aktuell gerade viel gebaut wird in der Doppelstadt.

Pressesprecher Oliver Bauer betont, dass die Baustelle auf Grundlage einer verkehrsrechtlichen Anordnung der Stadt eingerichtet worden ist. | Bild: Michael Kienzler

Man habe die Baustelle in verschiedene Bauabschnitte unterteilt, um die Lage etwas zu entzerren – gerade wegen des Verkehrs. Wenn es jetzt vermehrt Rückmeldungen von der Stadt und der Polizei gebe, werde man die Baustelle sicher nochmals anschauen, aber eines sei klar: Die Straße müsse gesperrt werden für die Bauarbeiten.

Die Sperrungen Die Kreuzung Romäusring soll noch bis zum 20. Oktober komplett gesperrt sein. Die Bleichestraße ist zwischen Romäusring und Bertholdstraße bis voraussichtlich 10. November nur eingeschränkt nutzbar. In einem weiteren Schritt wird der Ausbau des Wärmenetzes in der Bleichestraße bis zur Großherzorg-Karl-Straße fortgesetzt.

Die Vöhrenbacherstraßeist für eine Deckensanierung von der Kirnacher Straße bis zum Romäusring gesperrt. Geplant sei, je nach Witterung, die Arbeiten bis zum 20. Oktober abzuschließen. Die Straße wird für diesen gesamten Zeitraum komplett für den Durchgangsverkehr gesperrt.

Warum müssen Autofahrer über das Riet umgeleitet werden?

Ehrenzunftmeister Klaus Hässler ist Anwohner im Riet und hat am Dienstagmorgen fast eine halbe Stunde gebraucht, bis er aus dem Viertel raus war. „Ich musste in Rottweil jemandem am Zug abholen und habe es auf die letzte Minute geschafft“ berichtet er.

Klaus Hässler hält die Sperrung von zwei so wichtigen Verkehrsadern wie dem Romäusring und der Vöhrenbacher Straße für eine einzigartige Fehlplanung. | Bild: Dürrhammer Roland

Er versteht den Sinn der Umleitung durch das Riet überhaupt nicht. „Es hätte mehr Sinn gemacht, alles von der Bertholdstraße her zu sperren und nur Anwohner durchzulassen.“

Eine völlige Fehlplanung

Für eine völlige Fehlplanung hält er die Einrichtung von zwei so großen Straßensperrungen wie am Romäusring und zeitgleich an der Vöhrenbacher Straße. „Ich habe ja Verständnis für die Bauarbeiten, das muss sein, aber eine bessere Koordination wäre schon wünschenswert gewesen.“ So sei das einfach eine „Katastrophe“.