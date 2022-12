Eine verletzte Mercedes-Fahrerin und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro: So lautet die Bilanz der Polizei nach einem Unfall, der am Dienstagmittag auf der Bundesstraße 27 auf Höhe Schwenningen-Ost passiert ist.

Auf Fahrstreifenwechsel folgt Zusammenprall

Eine 29-jährige Mercedes-Fahrerin war laut Polizei-Mitteilung auf der B 27 von Deißlingen in Richtung Schwenningen unterwegs gewesen. An der Auffahrt Schwenningen-Ost sei ein 30-Jähriger mit einem Skoda auf die B 27 aufgefahren. Beim Fahrstreifenwechsel des Skodas sei es dann zum Auffahrunfall mit dem Mercedes gekommen, der bereits auf der linken Spur gefahren sei.

Die 29-jährige Mercedes-Fahrerin habe durch den Aufprall Verletzungen erlitten. „Ein Rettungswagen brachte die Frau zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Um den nicht mehr fahrbereiten Skoda kümmerte sich ein Abschleppdienst“, so die Polizei.