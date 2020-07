Das Hubenloch in Villingen ist allemal einen Ausflug wert. Was Sie bei einem Besuch aktuell erwartet, können Sie sich hier bei einem Rundgang in Bildern anschauen.

Diese Rosen-Züchtung nennt sich Sweet Pretty. Dass sie nur fünf Blütenblätter trägt steht ihr gut und ist für Insekten verlockend. Zentraler Punkt des Rosengartens auf dem Villinger Hubenloch sind die Beete und der Platz rund um das kleine Pavillion. Nur einen Steinwurf entfernt locken Aussichtsturm und der große Spielplatz. Hier kann man einen entspannten Ferientag verbringen. Vom Hubeloch aus hat man eine tolle Sicht über Villingen. Entlang der Parkränder gedeihen vielerorts Wildblumenmischungen. Hier haben auch Disteln ihren Platz. Hier lässt es sich aushalten: Dieses schattige Plätzchen ist nahe dem Hotel Diegner zu finden. Vom Rundweg aus hat man einen schönen Ausblick auf die frisch gepflanzten Rosen und den Turm. Renate Blohmann begutachtet auf dem Hubenloch die Rosenzüchtung Black Forest, die im Rahmen der Landesgartenschau 2010 auf diesen Namen getauft wurde. Zu finden ist diese Besonderheit an der Weggabelung zwischen Aussichtsturm und Pavillon. Detailaufnahme der Rosenzüchtung Black Forest, die im Rahmen der Landesgartenschau 2010 auf diesen Namen getauft wurde. Zu finden ist diese Besonderheit an der Weggabelung zwischen Aussichtsturm und Pavillon. Dieser unscheinbare Hartriegel ist schon sehr alt. Er blüht immer von April bis Juni. Die Früchte des Hartriegel wachsen nach oben. Auf dem großen Spielplatz ist für alle Kinderherzen etwas geboten Die Rinde der Tibetanischen Bergkirsche hat im Sonnenlicht in einen ganz besonderen Glanz. Kleine Info-Tafeln verraten, um welche der 100 Rosensorten es sich handelt.