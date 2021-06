„Die Kultur aus dem Koma holen“, in die sie durch Corona gefallen ist: Das will Kulturamtsleiter Andreas Dobmeier in den nächsten Wochen und Monaten. Er stellt vor der Presse daher ein ambitioniertes Programm unter dem Motto „Sommer in VS vor“. Gleichzeitig startet die Wirtschafts- und Tourismus-Gesellschaft VS (WTVS) eine Werbekampagne „Zurück ins Leben“, wodurch zusätzlich Fachhandel und Gastronomie unterstützt werden sollen.

Ersatz für Kulturnacht

Das erste Juli-Wochenende ist für die Kulturnacht fest gebucht, doch wie 2020 wird auch 2021 dieses Großereignis, das normalerweise Tausende magnetisch nach Schwenningen zieht, wegen Corona ausfallen. Die Pandemie ist eben noch nicht soweit zurückgedrängt, dass Veranstaltungen in den Straßen Kopf an Kopf möglich wären. Stattdessen: ein Ersatz in der Schwenninger Parkanlage Möglingshöhe. Am 2. Juli wurde der Schweizer Voralpen-Stimm-Magier Martin O. verpflichtet. Das Gitarrenduo Café del Mundo kommt einen Tag später, am Sonntag wiederum tritt Kabarettist Christoph Sonntag auf. An den Mittwochabenden im Juli und August werden weitere Open-Air-Konzerte organisiert.

Open-Air im Spitalgarten

Im Villinger Spitalgarten präsentiert Dobmeier von 16. bis 25. Juli eine Open-Air-Reihe, unter anderem mit Shakespeares Sommernachtstraum, dem niederländischen Musik-Comedy-Duo „Stenzel und Kivits“ oder dem argentinischen Bandoneonist Juan José Mosalini. Das Sinfonieorchester will am 24. Juli auftreten.

Ein Stück Normalität zurückholen: Kulturamtsleiter Andreas Dobmeier und Lisa Schöneck (Stadtmarketing) präsentieren ein Plakat der Aktion. | Bild: Hauser, Gerhard

Was Besucher wissen müssen

Aktuell plant das Kulturamt nach der derzeit gültigen Corona-Verordnung für eine Inzidenz zwischen 35 und 50. Das heißt unter anderem, dass Zugang nur mit den drei Gs (Geimpft, getestet oder genesen) möglich ist. Die Mitarbeiter des Kulturamts werden soweit möglich das kontrollieren. „Wir sind aber nicht die Ortspolizeibehörde“, betont Dobmeier, der von der Eigenverantwortung der Besucher ausgeht. Bis zum Platz müssen Masken getragen werden, die dort abgenommen werden können, möglicherweise falle das Maskengebot bis dahin aber auch, betont der Kulturamtsleiter. Bei Regen kann das Kulturamt Ausweichorte anbieten. Für den Spitalgarten (zulässige Besucherzahl 260 Personen) ist dies das Franziskaner-Konzerthaus, in das derzeit ebenfalls 260 Besucher passen, für den 2. bis 4. Juli an der Möglingshöhe ist dies die Neckarhalle. Wenn wegen schlechten Wetters die Open-Air-Veranstaltungen an den Mittwochabenden in Schwenningen abgesagt werden müssen, fallen sie aber endgültig aus. Die Neckarhalle ist wegen des Gemeinderats im Juli reserviert, im August reparieren Bauarbeiter im Rahmen der Gewährleistung Schäden.

Weitere Veranstaltungen

Die Internetseite www.sommer-vs.de ist für alle Veranstaltungen offen, auch für die Vereine. Zudem sind beispielsweise der Kunsthandwerkermarkt, das Sommertheater, der Jazzclub, unter anderem mit dem Festival Jazzin‘, wieder am Start. Das Schwenninger Schlachthof-Areal wird mit Medienkunst wiederbelebt. Christoph Römmler, Geschäftsführer der Konzertagentur Karo-Events, muss dagegen das auf dem Parkplatz des Druckzentrums Südwest geplante Festival „Sommersound“, unter anderem mit The BossHoss und Mark Foster, bereits ein zweites Mal, jetzt auf 2022 verlegen. Stattdessen bietet er 2021 im August eine abgespeckte Version „Sommersound Warmup“ mit Alvaro Soler (12. August), Dorfrocker (13. August), Revolverheld (begrenztes Kartenkontingent, 14. August) und Joris (15. August) für 1000 Besucher an, wegen Corona in zwei streng getrennten Blöcken mit unterschiedlichen Gastronomiebereichen. Buchbar sind die Veranstaltungen unter anderem bei Reservixx.