Da werden sich die Autofahrer freuen: Ab Montag soll der Verkehr in der Peterzeller Straße wieder rollen. Die Stadt repariert nach Angaben von Pressesprecherin Madlen Falke die defekte Höhenbegrenzung. Diesmal sollen Blinklichter an beiden Seiten angebracht werden.

Schiefstand: So sieht die Begrenzung nach dem ersten Crash aus. | Bild: Göbel, Nathalie

„Die Beschädigungen waren ja meistens in den Morgenstunden, da war die Sicht auch schlecht“, so Falke. Die Stadt hofft jetzt, dass durch die Lichter die Begrenzung eher wahrgenommen und die Konstruktion nicht wieder gleich umgefahren wird. Das ist bereits dreimal passiert und dann hat die Stadt keine andere Möglichkeit mehr gesehen, als die Brücke zu sperren.

In der Richthofenstraße staut sich der Verkehr bis weit nach der Einmündung Waldstraße. Die Sperrung der Brücke in der Peterzeller Straße sorgt für Verkehrschaos. | Bild: Göbel, Nathalie

Diese Maßnahme hat bei vielen Autofahrern für großen Frust gesorgt, da sich lange Staus in alle Richtungen gebildet haben.

Jetzt sind die Ersatzteile eingetroffen, die Technischen Dienste können die Höhenbegrenzung an der Peterzeller Straße am Montag, 6. März, aufbauen.

Auf die Höhenbegrenzung wird bereits an der Kirnacher Straße hingewiesen. | Bild: Hahne, Jochen

Sie weist darauf hin, dass hier nur Fahrzeuge bis zu einer Höhe von maximal 3,50 Metern und einen zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen durchfahren können. „Wir hoffen wirklich sehr, dass jetzt alles reibungslos funktioniert“, erklärt Madlen Falke.

Mit großem Aufwand montieren Mitarbeiter der Technischen Dienste im Januar die Höhenbegrenzung, jetzt müssen sie am Montag, 6. März wieder ran. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Diese ganze Maßnahme ist notwendig, weil die Brücke marode ist, eine Reparatur aber nicht so schnell bewerkstelligt werden kann. So will die Stadt schwere Fahrzeuge daran hindern über die Brücke zu fahren, und so weitere Schäden zu verursachen.