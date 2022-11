Ein größerer flächendeckender Stromausfall schnitt um 13 Uhr im Villinger Stadtbereich zahlreiche Haushalte von der Energiezufuhr ab. Nach ersten Informationen waren zahlreiche Wohnquartiere zwischen der Innenstadt und dem Kurgebiet vom Stromausfall betroffen. Auch die Polizei in der Waldstraße war ohne Strom.

Am Modepark Röther am Benediktinerring suchten Polizei und Feuerwehr nach den Ursachen des Stromausfalls. In dem Wohn- und Geschäftsgebäude hatten die Feuermelder angeschlagen. Zahlreiche Kunden standen wartend vor dem Hauseingang.

Wie sich inzwischen herausstellte, war der Modepark nicht der Auslöser des Stromausfalls. Die Stadtwerke Villingen-Schwenningen suchen nach den Ursachen des Stromausfalls. „Wir hatten in der 20-KV-Leitung im Schaltwerk beim Forsthaus ein defektes Kabel“, meldete um 13.50 Uhr Oliver Bauer, der Pressesprecher der Stadtwerke.

Die Befürchtungen, dass hier die ersten „Blackouts“ infolge einer angespannten Lage im Netz stattgefunden haben könnte, wies er zurück. Es sei ein schlichter Defekt gewesen, „so was kommt ab und zu vor. „ Betroffen gewesen sei das Gebiet Waldstraße, Vöhrenbacher Straße, Villinger Außenring.“

Doch bereits um 13.11 Uhr sei der Strom wieder in allen Bereich am Netz gewesen. „Das ist fast Rekordzeit“, mutmaßte Bauer. Die Stadtwerke hätten entsprechende Umleitungen im Stromnetz vorgenommen.