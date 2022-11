In Villingen-Schwenningen zieht festliche Stimmung ein. Nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause finden wieder Weihnachtsmärkte in den Innenstädten statt. Am 25. November startet der Stadtbezirk Schwenningen, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Unter dem Motto „Winterwunderland“ wird bis zum 4. Dezember Weihnachtsstimmung geschaffen.

Höhepunkt ist die feierliche Eröffnung des Schwenninger Winterwunderlands sowie die Einweihung der neuen Weihnachtsbeleuchtung. Für ein gemütliches Beisammensein wird eine weihnachtliche Chill-Lounge eingerichtet.

Meinung Zwei Weihnachtsmärkte in V und S machen jetzt Sinn, in Zukunft kann das verzichtbar sein von Norbert Trippl Das könnte Sie auch interessieren

Neu ist „After Work & Wine“ mit DJ am 25. November und 1. Dezember. Dort kann man nach der Arbeit mit Arbeitskollegen oder den Kommilitonen gemeinsam den Abend genießen.

Die stimmungsvolle Atmosphäre auf dem Villinger Münsterplatz lockt 2019 viele Besucher an. | Bild: Sprich, Roland

In Villingen folgt ein dem historischen Flair entsprechender klassischer Weihnachtsmarkt auf dem Münsterplatz vom 5. bis 18. Dezember. Täglich von 11 bis 21 Uhr gibt es Geschenkideen, Weihnachtliches und Leckereien zum Essen und Trinken.

Zu Nikolaus gibt es Malbücher

Oberbürgermeister Jürgen Roth eröffnet den Weihnachtsmarkt musikalisch umrahmt am 5. Dezember um 18 Uhr. Am 6. Dezember werden von 16 bis 19 Uhr Malbücher an die Kinder verteilt. Außerdem schaut der Nikolaus vorbei.

Villingen-Schwenningen Großer Stromausfall im Villinger Stadtbereich Das könnte Sie auch interessieren

Zu einer Linzertorten-Challenge haben die Landfrauen aufgerufen: Wer also Linzertorten besonders gern mag, sollte am 10. Dezember in Villingen vorbeischauen und sich die leckere Köstlichkeit dort besorgen – umso mehr verkauft werden, umso erfolgreicher die Challenge.

Alle Weihnachtsmärkte finden Sie hier in unserem großen Überblick.