Das Kind, so berichtet die Polizei, rannte zu diesem Zeitpunkt, als es schon stockdunkel war, in der Waldstraße auf die andere Straßenseite zu seiner dort wartenden Mutter und lief dabei direkt vor einen Skoda Octavia. Dabei prallte der Junge gegen die linke vordere Fahrzeugseite und fiel auf die Fahrbahn, berichtet die Polizei. Allerdings hatte der Junge offenbar einen großen Schutzengel. Denn durch den Zusammenprall erlitt das Kind lediglich leichte Verletzungen. Er wurde zur weiteren Beobachtung in ein Klinikum gebracht.