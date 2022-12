von Uwe Spille

Der vor wenigen Wochen mild gestartete Winter entpuppt sich derzeit als streng, kalt und alles andere als umgänglich. Minus 13 Grad hatte man noch die Nacht zum Dienstag vor der eigenen Haustür gemessen. Jetzt, am Dienstag nachmittags um vier Uhr, sind es auf dem Weihnachtsmarkt auf dem Münsterplatz immer noch minus sieben Grad.

Die Kälte des tiefgefrorenen Kopfsteinpflasters kriecht unerbittlich durch die Schuhsohlen und zieht spürbar die Wärme aus den Füßen.

50 Grad Differenz zwischen Außen- und Körpertemperatur

Wie halten es die Menschen hinter ihren Ständen bei diesen Temperaturen aus, insbesondere dann, wenn die Nacht hereinbricht und das Thermometer noch tiefer absackt? Gibt es Tricks oder Tipps, wie man sich am besten einkleidet, wenn die Außentemperatur um 50 Grad niedriger liegt als die eigene Körpertemperatur?

Heiße Maroni bietet Jerome Hummel in der Eiseskälte an seinem rundum offenen Stand vor der Münsterpforte an. | Bild: Uwe Spille

Jerome Hummel mit seinem Maronenstand hat nicht einmal eine schützende Holzhütte. Er steht direkt auf dem Pflaster, neben der Münsterpforte, vor seinem großen Kessel voller heißer Maronen.

Der wird zwar geheizt durch ein Holzkohlefeuer unter dem Kessel. Aber hinter, unter und neben ihm herrscht Kälte pur. Wie gelingt es ihm, hier zehn Stunden täglich auszuharren?

Funktionsunterwäsche und Thermostiefel

Zwei Lagen Funktionsunterwäsche, lautet seine Antwort. Dazu kommen zwei dicke Pullover, eine entsprechende Mütze sowie spezielle Thermostiefel. Die, so erläutert Hummel, trage er nur bei solchen Minusgraden, da sie extrem warmhalten würden, und das sei unangenehm bei gemäßigten Temperaturen.

Spezielle Winterstiefel, die extrem warm machen, schützen Jerome Hummel an seinem Maronenstand vor dem eisigen Pflaster auch bei langem Stehen. | Bild: Uwe Spille

Dann greift er zu einem Blasrohr und bringt eine neue Ladung Kohlen zum Glühen. Taschenwärmer, so entgegnet Hummel auf die entsprechende Frage, habe er keine, die taugten meist nichts.

Unangenehm sei eigentlich nur die Rückfahrt abends nach Freiburg. Dann friere er im Auto, und bis die Heizung richtig warm mache, sei er schon daheim angelangt.

Carlotta Caspari und Chiara Jansen sammeln für den Abiball des Gymnasiums am Romäusring – und haben sich extra warm in mehrere Schichten Kleidung eingepackt. | Bild: Uwe Spille

Chiara Jansen und Carlotta Caspari, die für den Abiball des Gymnasiums am Romäusring sammeln, helfen sich mit diversen Schichten. Zum einen tragen sie sechs Schichten Oberkleidung, zwei Schichten an den Beinen sowie zwei paar dicke Socken.

Schichten und Schicht-Dienst

Außerdem sind sie im Schicht-Dienst eingeteilt, länger als vier Stunden müsse hier keiner stehen. Aber kalt, ja, das sei es schon in der kleinen Bude, aber angesichts des Nutzens auszuhalten.

Meinung Ein Unterschied wie Tag und Nacht: Die späte Offenbarung des Villinger Weihnachtsmarkts Das könnte Sie auch interessieren

Kalt? Wieso kalt? Dominik Slodnik wundert sich an seinem Stand mit gerösteten Mandeln auf die Frage des Reporters. „Es ist doch windstill“, verdeutlicht er. Wind und Kälte gemeinsam, das dagegen sei eine wirklich unangenehme Mischung.

Dominik Slodnik steht an seinem Stand mit gerösteten Mandeln: Der Röstautomat und der kleine Heizstrahler, der die Mandeln warmhält, mildern die Kälte etwas ab. Vor allem aber macht die Windstille für ihn die tiefen Temperaturen gut erträglich. Sein Tipp für Frierende: Wärmesohlen für die Schuhe. | Bild: Uwe Spille

Slodnik ist viel unterwegs auf Märkten, auch im Januar und Februar. In diesen Monaten, so bringt er es auf den Punkt, gebe es noch ganz andere Temperaturen. Außerdem gibt der Röstautomat Wärme ab und der kleine Heizstrahler, der von oben die Mandeln warmhält, ist zur Not auch ein guter Händewärmer.

Und ja, einen Tipp hat er dann doch für den geneigten SÜDKURIER-Leser: Wärmesohlen, die sollte man sich zulegen, wenn man sich länger draußen aufhalte.

Roswitha Straub (links im Bild) kommt vom Landcafé Gerlach in St. Märgen. Sie bietet mit Anna Maria Benzing Glühwein, Kinderpunsch, Brot und Flammkuchen an. Und ein kleiner Heizofen an den Füßen macht vieles leichter. | Bild: Uwe Spille

Roswitha Straub kommt vom Landcafé Gerlach in St. Märgen. Sie bietet mit Anna Maria Benzing Brot, Glühwein, Kinderpunsch, Brot und Flammkuchen an. Auf die Frage, welche Tipps sie gegen die Kälte haben, lachen beide. Ein kleiner Heizofen unten an den Füßen erleichtert vieles. Und die Erfahrung des Schwarzwälders, der es gewohnt sei, sich witterungsbedingt zu kleiden.

Fiedeln in der Kälte

Auf dem Rückweg vom Münsterplatz durch die Innenstadt sieht man einen älteren Herrn, der vor der Sparkasse steht und auf seiner Geige fiedelt. Vor ihm liegt ein Hut, die Menschen hasten an ihm vorbei.

Villingen-Schwenningen Backe, backe Kuchen: Warum die Landfrauen 400 Linzertorten verkaufen Das könnte Sie auch interessieren

Unermüdlich wandern seine Finger auf dem Griffbrett auf und ab, ein Passant wirft ihm eine Münze in den Hut, er spielt stoisch weiter. Wie dieser Mensch das wohl aushält?

Man fragt ihn lieber nicht, er will auch nicht fotografiert werden, man lässt ihn also in Ruhe fiedeln und tut etwas in seinen Hut hinein.