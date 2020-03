Im Jahr 2019 waren im Schnitt 36 Menschen täglich Gast in der Wärmestube in der Schwenninger Talstraße. Auch in diesem Jahr dürften im Schnitt bislang etwa so viele Menschen dorthin gekommen sein. Sie müssen in den kommenden Wochen allerdings wo anders hin. Denn: Die Wärmestube schließt ab Dienstag.

Wärmestube Schwenningen schließt ab Dienstag.

Die Stube besuchen zu einem geringen Teil Wohnungslose, vor allem aber Menschen, die in prekären Wohnverhältnissen leben, sagt Ralf Grossmann: „Wir können leider nicht verantworten, dass alle gesund bleiben.“ Der Herbergsvater der Wärmestube meint damit sowohl die Gäste, als auch die Mitarbeiter, wie er im Gespräch mit dem SÜDKURIER sagt. Man müsse die Waage zwischen der Versorgung der Menschen und dem Schutz aller halten.

Wärmestube Anzahl der Mitarbeiter Aktuell arbeiten drei Vollzeit beschäftigte Menschen in der Wärmestube, wie Herbergsvater Ralf Grossmann sagt. Dazu kämen zwei sogenannte Ein-Euro-Jobber, zwei geringfügig Beschäftigte und acht bis neun eingeplante ehrenamtliche Mitarbeiter.

Viele Gäste haben laut Grossmann Vorerkrankungen und gehören so zur Risikogruppe der Menschen, die das Coronavirus besonders hart treffen könnte. „Unsere Stube ist vergleichbar mit der Gastronomie. Wir halten uns an die Vorgaben der Behörden“, sagt Grossmann weiter.



Die Lebensmittel, die schnell verderben können, wurden am Montag noch an die Gäste verteilt. „Wie sich die Situation weiterentwickelt, wissen wir alle derzeit nicht“, sagt der Angestellte der Arbeiterwohlfahrt (AWO). Die meisten Besucher hätten mit Verständnis auf die Schließung reagiert, einige wenige nicht. Grossmann: „So, wie das eben in der Gesellschaft generell der Fall ist.“

Während die Stube ab Dienstag geschlossen bleibt, wird die Auszahlung des Sozialgelds weitergehen, verspricht der Herbergsvater der Wärmestube. Derzeit beträgt der Regelsatz in Deutschland 432 Euro pro Monat, das macht 14,40 Euro am Tag.

Grossmann selbst wird die ganze Woche vor Ort in Schwenningen sein. „Es kann sein, dass wir, statt täglich, das Geld für die ganze Woche auf einmal auszahlen. Dann müssen die Menschen nicht jeden Tag herkommen“, ergänzt er.

Die Schließung wurde zunächst für die kommenden 14 Tage beschlossen. Wie es weitergeht, ob die Schließung unterbrochen oder ausgeweitet wird, müsse man sehen.