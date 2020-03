VS-Villingen vor 11 Minuten

Evangelische Johanneskirche Villingen streicht alle Veranstaltungen bis nach den Osterferien. Elemente des Gottesdienstes sollen via Podcasts und Videoclips ausgestrahlt werden

90 Gläubige haben am Sonntag den neuen Gemeindepfarrer Andreas Güntter in der Johanneskirche in Villingen begrüßt. Der Gottesdienst wird der letzte für die kommenden Wochen gewesen – zumindest in der Kirche. Im Internet wird das kirchliche Beisammensein weiterhin stattfinden, in Form von Podcasts und Videoclips.