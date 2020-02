VS-Villingen vor 3 Stunden

Polizei zieht nach Villinger Fastnacht überwiegend positive Bilanz – hatte aber dennoch mehr zu tun als im Vorjahr

Seit Mitternacht ist die Fasent in Villingen vorüber. Tausende feierten auf den Straßen, in den Stüble und den Bars. Immer dabei: die Polizei. Die zieht nun ihr Fazit, das weitgehend positiv ausfällt. Am meisten Arbeit gab es für die Beamten einmal mehr in der Färberstraße.