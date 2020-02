Eine Autofahrerin, die offensichtlich schwer im Stress war, hat am Sonntagnachmittag eine Polizeibeamtin umgefahren, die während des Schwenninger Umzugs den Verkehr an der Kreuzung der Sängerstraße mit der Villinger Straße regelte. Bei dem Unfall wurde die Polizeibeamtin erheblich verletzt und musste ins Schwarzwald-Baar Klinikum eingeliefert werden.

Die Umleitungen wegen des Umzugs waren in Schwenningen weiträumig aufgestellt, die 28-jährige Polizeibeamtin stand auf der Kreuzung, um zusätzlich Autofahrer über die Sperrung noch zu informieren. Gegen 14.30 Uhr näherte sich nach Polizeiangaben eine 33-jährige Autofahrerin in einem Seat Altea. Dieser war mit zwei lärmenden Kleinkindern (Zwillinge im Alter von zwei Jahren) und einer behinderten Person auf dem Beifahrersitz voll besetzt. Verärgert über die Sperrung deutete die Frau der Polizeibeamtin an, dass sie lediglich einen kurzen Weg bis zur nächsten Abzweigung in die Villinger Straße einfahren wolle. Nachdem ihr die Beamtin dies verwehrte, bog die Frau in die Sängerstraße ab, um dort den Wagen in einer etwa 20 Meter entfernten Parkbucht abzustellen. Hierbei streifte der Seat die Polizeibeamtin, wobei die Beamtin ein Stück vom Auto mitgezogen wurde und dann zu Boden stürzte. Aufgrund des Lärms der Kinder und der für die Frau stressigen Gesamtsituation hatte die 33-jährige Autofahrerin davon nichts mitbekommen und setzte den beabsichtigten Parkvorgang in der Sängerstraße fort. Bei dem Unfall zog sich die Beamtin mehrere Prellungen und Zerrungen zu und musst mit einem eintreffenden Rettungswagen zur weiteren Behandlung in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht werden.