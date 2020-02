Wer will noch mitmachen an der Kulturnacht? Am Samstag, 4. Juli werden wieder die vielen Kulturen und der Facettenreichtum der Stadt Villingen-Schwenningen gefeiert, denn dann steigt die mittlerweile 15. Lange Schwenninger Kulturnacht. Unter dem Motto „In 8 Stunden um die Welt“ werden die Bewohner der Region zu einer Weltreise eingeladen. Wer sich mit einem kulturellen Beitrag für das diesjährige Programm einbringen möchte, kann sich noch bis 15. März beim Amt für Kultur bewerben.

Die Kulturnacht, so stellt das städtische Kulturamt fest, biete den idealen Rahmen, um die Vielfalt Villingen-Schwenningens zu genießen – und es seien wahrlich faszinierende Momente, an einem Tag die verschiedenen Kulturen in allen ihren Facetten zu erleben, mit Menschen vieler Nationen gemeinsam zu feiern. Daher sollen mit einem abwechslungsreichen und spannenden Programm wieder alle Generationen begeistert und inspiriert werden, so die Zielsetzung der Veranstalter. Dass dieses Fest von Bürgern für Bürger nun zum 15. Mal stattfindet, sei der Treue der Akteure zu verdanken, die sich jedes Jahr aufs Neue engagieren. Auch für 2020 sind nun wieder alle aufgerufen, als Mitwirkende Teil einer großen Gemeinschaft zu werden.

Die Veranstaltungen finden wie gewohnt an verschiedenen Orten in der Innenstadt von Schwenningen statt. In diesem Jahr werden dabei unter anderem wieder sechs Open-Air-Bühnen bespielt. Grundsätzlich können sich alle am Programm beteiligen. Bands, Chöre, Theatergruppen, Tanzensembles, Ateliers, Kinos, Vereine und Gastronomen dürfen sich von dem diesjährigen Motto „In 8 Stunden um die Welt“ inspirieren lassen. Musik von Klassik bis Rock, Theater, Tanz, Filme, Lesungen, Ausstellungen und Kulinarisches – je abwechslungsreicher das Programm, desto besser. Das Amt für Kultur nimmt bis Sonntag, 15. März, Bewerbungen für Programmbeiträge entgegen.

Das Anmeldeformular ist unter www.villingen-schwenningen.de/kultur/festivalsevents/schwenninger-kulturnacht.html und www.kulturnacht-vs.de abrufbar oder kann per E-Mail über kulturnacht@villingen-schwenningen.de angefordert werden.