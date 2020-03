Villingen-Schwenningen vor 1 Stunde

Lange Schwenninger Kulturnacht wird abgesagt

Der Schutz von Besuchern und Teilnehmern steht an erster Stelle: Aufgrund der aktuellen Lage der Coronavirus-Pandemie und der Einschätzung der Experten über die Entwicklung der Situation in den kommenden Monaten, sagt das Amt für Kultur die 15. Lange Schwenninger Kulturnacht am 4. Juli schweren Herzens ab.