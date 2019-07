von Silke Weidmann

Villingen-Schwenningen – Schwarzwald und Baar haben in punkto Freizeit für Familien so einiges zu bieten. Ob ein Ausflug mit Freunden geplant ist, Urlaub ohne Koffer oder eine Freizeitgestaltung an Regentagen gebraucht wird, diese Tipps sollten bei der Entscheidungsfindung helfen.

Zu den schönsten Spielplätzen der Region gehören das Hubenloch in Villingen und die Möglingshöhe in Schwenningen. Ergänzt durch den Aussichtsturm und den Rosengarten und die Anlagen des Landesgartenschaugeländes mit Neckarursprung ist Spaß für die ganze Familie geboten. Auch am Sunthauser See bei Bad Dürrheim lockt ein großer Abenteuerspielplatz mit Wasserbereich. Im See darf gebadet werden, beim Campingplatz-Café kann man sich stärken.

Der Abenteuerspielplatz am Sunthauser See mit Wasserstelle ist beliebt bei Kindern jeden Alters Bild: Silke Weidmann

In Unterkirnach bietet der große Spielplatz mit Rollenrutsche, Floß und Zugang zum kleinen Tiergehege „Tannis Tierscheune“ ein kostenfreies Urlaubsvergnügen für Kinder aller Altersgruppen.

Ab dem Kindergartenalter kann man den Wasserweg ablaufen. In der Tourist-Info können sich die Kinder vorab ein zugehöriges Quiz abholen, das entlang des Wasserweges zu lösen ist. Oder wie wäre es mal wieder mit einer Partie Minigolf? Auf den idyllischen Plätzen in Unterkirnach, im Villinger Kurgebiet, in Niedereschach, Königsfeld oder St. Georgen kommt schnell Urlaubslaune auf.

Große und kleine Tierfreunde dürften auf dem Erlebnisbauernhof Waldmössingen ihre Freude haben. Der Eintritt ist frei. Ebenso bieten die beiden Wildgehege der Doppelstadt, Salvest und Natzental, einen kostenlosen Einblick in die Schwarzwälder Tierwelt, Spielplätze und viel Platz zum Picknicken. Der Streichelzoo in Kappel ist ein beliebtes Ziel für Familien mit Kindern. Dort lohnt sich auch ein Besuch, wenn man nicht so viel Zeit hat, ebenfalls bei freiem Eintritt.

Hoch zu Ross – auch das gibt es im Kappeler Streichelzoo.

Zu den bekanntesten Schwarzwälder Ausflugszielen gehören die Triberger Wasserfälle. Weniger bekannt ist der nebenan befindliche Greifvogel- und Eulenpark. Außerdem hat Triberg einen Hochseilgarten, in dem Kletterbegeisterte auf ihre Kosten kommen. Der Stöcklewaldturm zwischen Furtwangen und Triberg bietet auf seiner 25 Meter hohen Plattform eine tolle Aussicht. In der zugehörigen Vesperstube gibt es Mittwoch bis Sonntag die Möglichkeit, sich zu stärken.

Einen kostenlosen und unkomplizierten Ausflug kann man zur Donauquelle und den Schlosspark Donaueschingen machen. Die Römische Badruine Hüfingen hat in den Sommerferien täglich von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Zum Tag des offenen Denkmals am 8. September gibt es eine Sonderführung. Der Narrenschopf in Bad Dürrheim ist für große und kleine Fasnet-Fans interessant.

Eine Runde Minigolf macht immer Spaß. Die Region hat viele schöne Plätze zu bieten.

Bei unbeständigem Wetter empfiehlt sich ein Besuch der Spielscheune Unterkirnach. Dort findet man einen weitläufigen Außenbereich, aber auch viel überdachten Platz zum Spielen, Klettern und Toben. Essen und Trinken darf mitgebracht und an den Tischen verzehrt werden. Getränke, Snacks und Eis kann man aber auch im kleinen Bistro erwerben.

In Dietingen bei Rottweil kann man in der Welt der Kristalle in den Sommerferien von Dienstag bis Sonntag besondere Kristalle bestaunen. Vielleicht lässt sich der Ausflug mit einem Besuch des Thyssenkrupp-Testturms verbinden. Dieser hat in den Ferien ebenfalls Dienstag bis Sonntag geöffnet. Beides ist auch sehr gut für Jugendliche geeignet.

Bei Regenwetter lohnt sich, gerade mit älteren Kindern, auch ein Besuch im Kinder- und Jugendmuseum Donaueschingen, im Deutschen Uhrenmuseum Furtwangen, im Uhrenindustriemuseum Schwenningen oder im Franziskanermuseum Villingen.

Mitmachen wird groß geschrieben im Kinder- und Jugendmuseum Donaueschingen.

Bei großer Hitze könnten die Exponate des Schwarzwälder Skimuseums Hugenhof in Hinterzarten Abkühlung verschaffen. Über die Schwarzwälder Skigeschichte kann man sich dort am Dienstag, Mittwoch und Freitag ausführlich informieren.

Die unzähligen Freibäder, Badeseen und der nahe gelegene Bodensee sind bei bestem Sommerwetter natürlich alles keine Geheimtipps. Wohin allerdings mit einer Horde Wasserratten, wenn es mal regnen sollte? Das Hallenbad Schwenningen und das Tu-Wass in Tuttlingen haben die ganzen Sommerferien geöffnet.

Das Badeparadies Schwarzwald in Titisee-Neustadt verspricht täglich wetterunabhängiges Urlaubsfeeling. Auch haben beide Stadtbibliotheken in VS in den Sommerferien von Dienstag bis Samstag geöffnet. Unter dem Motto „Lesen, Spielen, Freunde treffen“ können Kinder und Jugendliche alle Angebote der Bibliothek nutzen. Außerdem gibt es für Zehn- bis Sechzehnjährige den Sommerleseclub „Heiß auf Lesen“.