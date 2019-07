VS-Schwenningen vor 2 Stunden

Die Stars der Kulturnacht sind die Bürger

Viele Vereine sind am Programm beteiligt. Tanz und Akrobatik ist am am kleinen Muslenplatz zu sehen. Das kulinarische Angebot kommt aus vielen Kulturen. Der Oberbürgemeister schenkt Getränke aus und die Besucher genießen die lauen Temperaturen.