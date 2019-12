Die Barockoper wartet in ihren solistischen Gesangsrollen mit komplizierten Anforderungen auf. Ihre Paradestücke erfordern in häufigem Wechsel dramatische Ausdruckskraft, lyrische Empfindsamkeit und technisch anspruchsvolles Koloraturvermögen. Die Mezzosopranistin Vivica Genaux und der Countertenor Lawrence Zazzo haben zusammen mit der Lautten Compagney Berlin im Franziskaner hören lassen, wie barocke Gesangskunst in brillanter Perfektion gelingen kann.

Reize der Barockoper

Thematisch geht es abwechslungsreich um „Gender Stories“, um in Musik gesetzte Geschlechtergeschichten. Das Spiel mit den unterschiedlichen Geschlechtsidentitäten der Menschen, mit täuschenden Maskierungen und bizarren Verfremdungen gehört bekanntlich zu den Reizen der Barockoper. Das Konzertprogramm verdeutlicht dies mit Kompositionen von gleich acht Komponisten: den Größen Antonio Vivaldi und Georg Friedrich Händel, aber auch von Nicola Antonio Porpora, Johann Adolf Hasse, Baldassare Galuppi, Giovanni Battista Lampugnani, Georg Christoph Wagenseil und Tommaso Traetta.

Betrug und Liebesschmerz

Mit ungebremstem Elan, mit höchster Präzision und einer grandiosen historisch informierten Stilsicherheit eröffnet die Lautten Compagney, die ohne einen Dirigenten auskommt und von Birgit Schnurpfeil als Konzertmeisterin exzellent geführt wird. Es erklingt ein kurzes Instrumentalstück von Hasse, ehe Vivica Genaux und Lawrence Zazzo sich erstmals als Duett präsentieren: mit einem emotionsgeladenen musikalischen Dialog aus einer Opera seria, einer ernsten Oper von Lampugnani, der sich um Grausamkeit, Betrug und Liebesschmerz dreht.

Zwei Stimmen haben sich gefunden

Schon hier und später in drei weiteren Duetten kann man ohne Einschränkung sagen: Die Stimmen von Genaux und Zazzo haben sich für solche Werke gefunden. Ihre Timbres passen zueinander, ihr Austausch von starken Affekten hat innere Spannung, das Einvernehmen mit der Lautten Compagney ist wie selbstverständlich und technisch beeindruckt etwa die Übereinstimmung paralleler Verzierungen.

Enorm wandlungsfähig

Sowohl Genaux als auch Zazzo glänzen mit einer ganzen Reihe von Soloarien. Genaux überzeugt mit einer Stimme, die sofort anspringt und in klaren Höhen ebenso präsent ist wie in klangvollen Tiefen. Ihre extrem kleinteiligen und trennscharfen Koloraturen beeindrucken ebenso wie die Eindringlichkeit ihres Ausdrucks. Die stimmliche Virtuosität von Zazzo ist von enormer Wandlungsfähigkeit. Sein Spektrum reicht von ruhiger Ausgeglichenheit bis zum energiegeladenen Furor. Das Publikum im Franziskaner Konzerthaus ist begeistert.