von sk

„Mit großer Betroffenheit und Trauer müssen wir hinnehmen, dass bereits vier Bewohner an und mit dem Corona-Virus verstorben sind“, schreibt Michael Stöffelmaier, Vorstandsvorsitzender des Caritasverbands im Schwarzwald-Baar-Kreis, in einer Mitteilung. 25 Bewohner und 13 Mitarbeiter seien bislang positiv auf das Coronavirus getestet worden. Von den Bewohnern sind zehn wieder gesundet, drei befinden sich derzeit im Klinikum. Vier sind verstorben und sieben befinden sich in der eigens eingerichteten Quarantänestation.

Alle in Kontakt mit den Infizierten stehenden Bewohner befinden sich in Quarantäne. Da sich die Quarantäne nicht mehr auf einzelne Wohnbereichen abgrenzen lasse, sei inzwischen das gesamte Haus betroffen. Damit können bis zum Ablauf der Quarantäne der Kontakte zu den zuletzt festgestellten Infektionen keine Besuche mehr stattfinden.

Quarantäne bis 15. Dezember

Dies sei nach heutigem Stand der 15. Dezember. Sämtlich nicht medizinisch notwendigen Kontakte sind in dieser Zeit ausgesetzt. Ausnahmen kann die Heimleitung unter Einhaltung der besonderen Quarantänebedingungen dann zulassen, wenn es einem Bewohner sehr schlecht geht.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien bemüht, Kontakte über Videotelefonie zu ermöglichen.

Die Versorgung der Bewohnerinnen und Bewohner ist durch die Mithilfe aus anderen Diensten und Einrichtungen sowie durch den Einsatz externer Kräfte sichergestellt.

In einer ersten Version des Textes war von fünf Toten die Rede. Wie Michael Stöffelmaier mitteilt, sei in der Pressemitteilung ein Fehler unterlaufen: Vier Bewohner sind im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben, der fünfte Todesfall stand nicht im Zusammenhang mit Covid-19.