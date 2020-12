Die Vorbereitungen für die Impfungen gegen das Coronavirus laufen deutschlandweit auf Hochtouren und nehmen auch im Schwarzwald-Baar-Kreis immer konkretere Formen an. So hat das baden-württembergische Sozialministerium am Mittwoch bestätigt, was der SÜDKURIER bereits am 23. November berichtet hatte: Die Schwenninger Tennishalle wird zum Kreisimpfzentrum.

Damit folgte das Ministerium dem Vorschlag von Landrat Sven Hinterseh. Dieser hatte gesagt, dass die Halle die perfekten Voraussetzungen – sowohl räumlich, als auch infrastrukturell – habe, um als Kreisimpfzentrum zu dienen. Die Halle hatte dies bereits als Abstrichzentrum bewiesen.

9 Zentrale-, 50 Kreisimpfzentren

Insgesamt wird es landesweit 50 Kreisabstrichzentren geben. Dabei soll jeder Landkreis bis zum 15. Januar ein funktionsfähiges Zentrum bereitstellen. Die Landkreise Rhein-Neckar, Karlsruhe, Esslingen, Ludwigsburg, Ortenau und Stuttgart haben zwei Impfzentrum. Zentrale Impfzentren, die bereits ab dem 15. Dezember zur Verfügung stehen sollen, wird es in Freiburg, Offenburg, Karlsruhe, Heidelberg, Stuttgart (2), Rot am See, Tübingen und Ulm geben.