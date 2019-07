von Cornelia Putschbach

Die Vorbereitungen für das große Dorfjubiläum in Unterkirnach laufen auf Hochtouren. Seit dem Wochenende steht auf der Festwiese das riesige rot-weiße Zelt. Zahlreiche Helfer packen täglich mit an, um Zelt und Festplatz für das Wochenende zu richten.

Im Festzelt wird die Abgrenzung für die Kaffeeecke aufgebaut. Dafür kann auf Material, das noch vom großen Musikvereinsfest zur Verfügung steht, zurückgegriffen werden.

Bereits im Vorfeld des Festes wird anhand der Zahlen deutlich, dass die Einwohner von Unterkirnach hier anlässlich des 775-jährigen Bestehens der Gemeinde ein beeindruckendes Fest feiern werden. Über 30 Unternehmen unterstützen das Fest finanziell. Die EGU Unterkirnach, die Firma Fink Präzisionstechnik aus Vöhrenbach, die Sparkasse Schwarzwald-Baar, die Firma Tepro Präzisionstechnik aus Mönchweiler und die Firma Weisser Koordinatenschleiferei aus Unterkirnach engagieren sich sogar mit einem besonders hohem Beitrag. Darüber hinaus dürfen die Organisatoren des Festes zahlreiche weitere Sach- und Geldspenden entgegennehmen. Rund 500 Gewinne werden bei der Tombola auf die Teilnehmer warten.

Auf dem Vorplatz des großen Unterkirnacher Festzeltes verteilen die Helfer Hackschnitzel, um den Boden zu befestigen. Bilder: Cornelia Putschbach

Insgesamt 600 Helfer aus Vereinen und der Bevölkerung sind bei Aufbau, Fest und anschließendem Abbau im Einsatz. Etliche werden zudem spontan mit anpacken. Für den eigentlichen Festbetrieb gilt es schlagkräftige Schichten zu planen. Allein am Freitagabend werden beim Auftritt der Dorfrocker beispielsweise 1500 Gäste ins Festzelt kommen. 20 Bedienungen werden dann im Einsatz sein und gewiss jede Menge zu tun haben. Die Landfrauen und der ökumenische Frauenkreis organisieren während des gesamten Festwochenendes die Kaffeebar und damit auch den Kuchenverkauf. Rund 250 Kuchen werden für die vier Festtage benötigt.

Villingen-Schwenningen Gäste dürfen mitmachen: Sport-Holzfäller in Unterkirnach mit Säge-Action beim Jubiläum Das könnte Sie auch interessieren

Die Organisation hat Christian Bausch fest in der Hand. Bei ihm laufen die Fäden zusammen. Er hatte bereits bei der großen Feier des 175-jährigen Bestehens des Musikvereins tolle Arbeit geleistet. Jetzt kann er auf die gemachten Erfahrungen aufbauen. In Unterkirnach ist man voll des Lobes für seine Arbeit. Einhellig verlautet: „Wenn das einer kann, dann er!“ Unterstützt wird Christian Bausch durch drei Ausschüsse, denen jeweils eine feste Aufgabe zugeteilt war. So gibt es einen Ausschuss für das Programm und die Öffentlichkeitsarbeit, einen Bewirtschaftungsausschusses und einen Ausschuss für die Infrastruktur des Festes.

Unterkirnach Betreutes Wohnen soll in den historischen Stadthof Unterkirnach einziehen Das könnte Sie auch interessieren

Wie gut die Ausschüsse ihre Arbeit gemacht haben, zeigt sich in diesen Tagen. Mittlerweile steht das riesige Zelt auf der Festwiese. Am Kopfende ist die mit Reisig geschmückte Bühne erkennbar. Unter der Zeltdecke hängen bereits rot-blaue Banderolen. Dort, wo am Wochenende etliche hundert Menschen feiern werden, ist im Moment noch schweres Gerät im Einsatz. Am Steuer eines Radladers verteilt Christian Bausch Hackschnitzel im und vor dem Zelt. Ausgerüstet mit Schaufeln, Hacken und Rechen verteilen gut 30 Helfer die Hackschnitzel gleichmäßig am Boden. Falls es am Wochenende regnet, ist so der Untergrund etwas befestigt und auch die großen Fahrzeuge wie beispielsweise der Getränkelaster versinken bei der Anlieferung nicht im Boden. Wie exakt in Unterkirnach gearbeitet wird, ist unter anderem dadurch ersichtlich, dass sogar die Fläche, auf der die Hackschnitzel im Zelt verteilt werden, exakt mit einem Kabel markiert ist. Nichts wird hier dem Zufall überlassen.

Königsfeld Unterkirnach feiert vier Tage lang das 775-jährige Bestehen Das könnte Sie auch interessieren

Auf der Fläche der großen Zeltküche liegen bereits die Bodenplatten und vor dem Zelt stehen die Kassenhäuschen. Helfer sind dabei, Absperrgitter zu errichten. Das die Müllcontainer kostenlos von der Firma Hezel zur Verfügung gestellt werden, ist gut für das Festbudget. Das Festgelände, ansonsten eine grüne Wiese, muss noch mit Strom und Wasser versorgt werden. Die professionelle Küche im Zelt muss aus vielen Einzelteilen aufgebaut und Parkplätze müssen ausgewiesen werden, zahllose Sitzgarnituren müssen aufgestellt werden, der Brandschutz muss gewährleistet sein und Toilettenanlagen gilt es, bereit zu stellen. Bis zum Festauftakt am Freitag gibt es also noch jede Menge zu tun.