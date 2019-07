Sportholzfäller von Stihl Timberwood haben ihren Auftritt beim 775-Jubiläum der Gemeinde Unterkirnach Juli 2019. Bild: Stihl | Bild: STIHL

Robert Ebner und Danny Mahr sind zu Gast beim 775-jährigen Jubiläum der Gemeinde Unterkirnach auf der Festwiese und sorgen für packende Action und mitreißenden Spitzensport. Die Besucher erwarten packende Show-Wettkämpfe. Beginn ist Sonntag, 14 Juli, 14 Uhr, der Eintritt ist frei. Mit Robert Ebner aus Gaggenau-Hörden (Baden-Württemberg) und Danny Mahr aus Sinntal (Hessen) konnten die Organisatoren für die Veranstaltung zwei deutsche Top-Athleten gewinnen.

Robert Ebner ist amtierender und sechsfacher Deutscher Meister. Auch Danny Mahr gehört seit Jahren zu den besten Sportholzfällern des Landes und sicherte sich bei der Deutschen Meisterschaft 2018 hinter Robert Ebner den zweiten Platz. Außerdem nahmen beide Athleten bei der Weltmeisterschaft 2018 in Liverpool teil. In Unterkirnach stellen sie in mehreren Showblöcken ihre Wettkampfdisziplinen vor. Unter der professionellen Anleitung der Sportler haben alle Interessenten außerdem die Möglichkeit, ihr eigenes Talent am Holz auszutesten: Mit der sogenannten Single Buck, einer Zwei-Meter-Handzugsäge, können sie sich ihren eigenen Cookie, eine Scheibe vom Baumstamm, als Trophäe sichern.