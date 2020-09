17 Konfirmanden der Lorenz- und sechs Konfirmanden der Johannesgemeinde feierten am Sonntag ihre Konfirmation in der Lorenzkirche. Aufgrund der großen Anzahl der Konfirmanden wurde der Gottesdienst für die Lorenzgemeinde in zwei Gruppen gefeiert, um alle Abstandsregeln einhalten zu können. Pfarrer Roland Scharfenberg, der die drei feierlich gestalteten Gottesdienste hielt, war erleichtert, dass die Konfirmation, die im Mai aufgrund der Corona-Krise zunächst verschoben wurde, nun unter besonderen Voraussetzungen doch gefeiert werden konnte. Die Konfirmanden der Lorenzgemeinde sind: Moritz Rombach, Julian Hüther, Oliver Reichert, Beatrice Jäckle, Anna Riege, Anne Berner, Jonathan Haas, Nora Blum und Frederick Walther, Cheyenne Neininger, Samuel Obergfell, Anna-Sophia Ettwein, Moritz Rieckmann, Hendrik Biebel, Silas Storz, Pauline Wisser und Lena Jäckle.

Konfirmanden Johannesgemeinde St.Georgen. | Bild: Sprich, Roland

In der Johannesgemeinde feierten das Fest Jessica Guba, Silas Palmer, Clemens Porsch, Yasmina Schlegel, Susanne Staiger, Selina Wagner.