Die Feuerwehr musste am Montag, 17. Juli, zu einem Kellerbrand in die Mühlwiesenstraße nach St. Georgen-Peterzell ausrücken. Die Hausbewohnerin bemerkte eine starke Rauchentwicklung aus dem Untergeschoss des Wohnhauses, an dem derzeit Umbauarbeiten stattfinden.

Vor Ort wird eine Wasserversorgung über einen Hydrant aufgebaut. | Bild: Sprich, Roland

Die Feuerwehr durchsuchte die Kellerräume unter Atemschutz und kontrollierte die Wärmentwicklung mit der Wärmebildkamera. Sie durchlüftete das verrauchte Gebäude.

Im Einsatz sind die Feuerwehren der Abteilung Stadt und Peterzell-Stockburg. | Bild: Sprich, Roland

Eine genaue Ursache für die Rauchentwicklung ist derzeit unklar. Vermutlich gab es einen technischen Defekt. Zwei zum Zeitpunkt der Rauchentwicklung im Haus befindliche Personen konnten sich rechtzeitig und unverletzt ins Freie begeben.

Im Einsatz waren die Einsatzkräfte der Feuerwehren aus St. Georgen und Peterzell-Stockburg sowie das Rote Kreuz.