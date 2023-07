St. Georgen vor 2 Stunden

Ein Sommerfest bei einem Bestatter? Eine besondere Begegnung mit einem Tabu-Thema

Irgendwann kommt das Thema unweigerlich – der Tod. Und die Frage, was dann geschieht, ist nicht einfach zu beantworten. Ein Unternehmen in St. Georgen will das tun und gibt Einblicke hinter die Kulissen.