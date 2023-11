Zu einem Gasalarm in der Talstraße musste die Feuerwehr ausrücken. Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses stellte am Sonntag, 19. November, zur Mittagszeit fest, dass es im Keller nach Gas roch.

Sofort warnte er die übrigen Parteien in dem Haus durch Klopfen an den Wohnungstüren, während sein Sohn die Feuerwehr alarmierte. Alle Personen, die sich zu diesem Zeitpunkt in dem Haus aufhielten, verließen ihre Wohnungen umgehend.

Gibt es ein Gasleck?

Die Feuerwehr, die mit mehreren Fahrzeugen ausrückte, erkundete das Gebäude und suchte intensiv nach einem möglichen Gasleck oder einer in einem der Kellerräume abgestellten Gasflasche. Der örtliche Gasversorger überprüfte die Leitungen, konnte aber keine Schadstelle feststellen. Wie Kommandant Christoph Kleiner später sagte, konnte die Ursache für den Gasgeruch nicht eindeutig lokalisiert werden.

Die Feuerwehr durchlüftete das Gebäude, anschließend konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurück kehren.