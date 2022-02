VS-Villingen vor 31 Minuten

Gasalarm wegen frischen Pellets? – Diese zwölf Sicherheitshinweise sollten Sie kennen

Mehrere Stunden war die Feuerwehr wegen Gasgeruch am Montag in einem Wohnhaus an der Villinger Warenburgstraße im Einsatz. Die erste Vermutung: Ausdunstungen frischer Pellets, was durchaus möglich ist. Der SÜDKURIER hat deshalb nachgefragt, was man bei Pelletlagern beachten sollte.