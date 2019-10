Die Firma Grässlin wechselt den Standort in St. Georgen. Aus den charakteristischen Sechseck-Gebäuden an der Bundesstraße zieht das Unternehmen Anfang nächsten Jahres in die Industriestraße um. Unternehmenssprecherin Dorothea Fichter-Fechner erläutert die Gründe für den Standortwechsel. Und was mit dem alten Firmensitz passieren soll.

Gebäudesubstanz: Die beiden Sechseckgebäude sind in den 1970er, beziehungsweise Anfang der 80er Jahre entstanden. Wenngleich Unternehmer Dieter Grässlin beim Bau auf die Verwendung hochwertiger Materialien Wert gelegt hat, sind die 40 und 50 Jahre alten Gebäude mittlerweile stark sanierungsbedürftig. „Eine Prüfung hat ergeben, dass man mehrere Millionen Euro investieren müsste“, so Dorothea Fichter-Fechner. Die Unternehmensführung hielt deswegen nach Alternativen Ausschau.

Unternehmenssprecherin Dorothea Fichter-Fechner im Eingangsbereich der Firma. | Bild: Roland Sprich

Neuer Standort: Ab Januar 2020 zieht Grässlin in die Industriestraße 29 um. Die 53 noch beim Unternehmen beschäftigten Mitarbeiter aus den Bereichen Marketing, Vertrieb, Entwicklung und Produktmanagement werden in den ehemaligen Räumlichkeiten der Firma ebm-Papst arbeiten. Dazu werden 1300 Quadratmeter Fläche in reine Büroräume umgenutzt. Im selben Gebäude werden auch Lagerflächen vorgehalten. Die Betreuung des Lagers wurde, nachdem das Lager vom Standort Peterzell umgezogen wurde, inzwischen an ein externes Unternehmen vergeben.

Über diese Treppenstufen sind über Jahrzehnte Mitarbeiter täglich zur Arbeit gegangen. Heute sind von ehemals rund 600 Beschäftigten nur noch 53 übrig. | Bild: Roland Sprich

Konzentration auf Entwicklung: Nach der Verlagerung der Produktion nach Mexiko, die mit der Entlassung eines Großteils der teilweise über Jahrzehnte beschäftigten Mitarbeiter einherging, setzt das Unternehmen auf die Entwicklung neuer Produkte. Hier sei man laut Unternehmenssprecherin „sehr gut aufgestellt.“ Eine Innovation ist ein System, auf dem Gebiet der Lichtsteuerung, wo durch eine Vernetzung mittels Bluetooth 5.0 ganze Gebäude untereinander kommunizieren können. Das System könne auch auf Rollladen- und Tor- sowie Temperatursteuerung ausgeweitet werden.

Hohe Markenpräsenz: Nach wie vor habe Grässlin eine starke Markenpräsenz. „Die notwendigen Umstrukturierungen als Reaktion auf sich verändernde Marktanforderungen und der Wechsel vom Produktionsbetrieb zur Ideenschmiede tragen dazu bei, dieser Rolle wieder gerecht zu werden“, so Fichter-Fechner.

