Wo liegt eigentlich der Mittelpunkt des Schwarzwald-Baar-Kreises? Mit dieser Frage begab sich das Vermessungsamt des Landkreises auf die Suche. Jetzt hat es eine Antwort. Sie liegt in einem einem Wäldchen zwischen den Villinger Ortsteilen Pfaffenweiler und Tannheim.

Das Zentrum zum Jubiläum

Um es vorwegzunehmen: Ganz so aufregend wie in Jule Vernes Klassiker „Die Reise zum Mittelpunkt der Erde“ war die Suche nach dem Mittelpunkt des Verwaltungsbereichs Schwarzwald-Baar nicht.

Villingen-Schwenningen Nach Krawallen bei Kulturnacht: Stadt will Sicherheitskonzept überdenken Das könnte Sie auch interessieren

Eher aus einer launigen Überlegung heraus, was man zum 50-jährigen Bestehen des Landkreises neben Festakt und Tag der offenen Tür noch machen könnte, sei von Seiten des Vermessungsamtes die Idee entstanden, den Mittelpunkt des Landkreises herauszufinden. So erläuterte Landrat Sven Hinterseh die Entstehungsgeschichte bei der Einweihung des Platzes in der Mitte.

So misst man den Mittelpunkt

Die Form des Schwarzwald-Baar-Kreises erinnert leicht an die des afrikanischen Kontinents ohne das Horn unterhalb der arabischen Halbinsel. Doch wie vermisst man eine Fläche, deren Konturen oben breit und nach unten stark verjüngend ist?

So sieht es am Mittelpunkt des Schwarzwald-Baar-Kreises aus Video: Sprich, Roland

„Dazu gibt es viele Möglichkeiten der Berechnung, die jeweils zu unterschiedlichen Ergebnissen führen“, erläutert Michael Riede, Leiter des Vermessungsamtes des Landratsamtes.

Viele Wege führen zum Zentrum

So könne man beispielsweise die Extrempunkte der jeweils äußersten nördlichsten und südlichsten sowie dem östlichen und nördlichsten Punkt miteinander verbinden. Dieser Schnittpunkt ist der Mittelpunkt.

Schwarzwald-Baar Vorwurf Körperverletzung: Das sagt der Kindergartenträger zu den Ermittlungen Das könnte Sie auch interessieren

Für den Mittelpunkt des Landkreis hat sich das Vermessungsamt jedoch einen einfacheren Kniff ausgedacht. Wie Riede sagt, hat er den auf einem Karton gezeichneten und ausgeschnittenen Umriss auf eine Kugelschreiberspitze gelegt und ausbalanciert.

Die Balance machts. Michael Riede, Leiter des Vermessungsamtes im Landratsamt, erläutert wie der Mittelpunkt des Schwarzwald-Baar-Kreises ermittelt wurde. Dabei kamen statt komplizierten Berechnungen ganz einfache Hilfsmittel zum Einsatz. | Bild: Sprich, Roland

Der Schwerpunkt der Landkreisfläche war demnach genau in dem Waldstückchen zwischen Pfaffenweiler und Tannheim.

Ein neuer Point of Interest

Damit künftig jeder Interessierte den neuen „Point of Interest“ (lohnenswerter Platz) findet, soll der Platz, der in Zusammenarbeit mit dem städtischen Forstamt auf einer kleinen Waldfläche gerodet und neu aufgeforstet wurde, in das Radwegenetz aufgenommen werden.

Villingen-Schwenningen Nach dem Geisterspiel: Hoffnung auf ein Wiedersehen mit dem FC Liverpool Das könnte Sie auch interessieren

Auch die Zufahrt von der Landstraße 181 zwischen Pfaffenweiler und Tannheim, gegenüber der Zufahrt zu den Spitalhöfen, wurde neu asphaltiert. Denn künftig kann jeder Einwohner den Mittelpunkt seines Landkreises besuchen.

Wie komme ich dort hin?

Ganz einfach: Auf der Straße zwischen den VS-Ortsteilen Pfaffenweiler und Tannheim führt ungefähr auf halber Strecke ein Abzweig nach Brigachtal-Überauchen. Nach etwa 300 Metern geht der Fußweg zum Mittelpunkt dann in einem Waldstück in Richtung Süden von der Straße ab.

Weiter im Zentrum des Landkreises geht nicht. Das sagt jedenfalls das Vermessungsamt. | Bild: Kerstan

Was sonst noch vor Ort ist Der Platz selbst ist mit Holzhackschnitzeln aufgefüllt. Zwei massive Eichenbänke, gefertigt von Thomas Heitzmann und Wolfram Habenicht, stehen vor Ort. Wie Silke Lanninger, Dezernentin Ländlicher Raum, sagte, wird neben dem Stein noch eine Stehle mit einem QR-Code installiert, damit interessierte Besucher weitere Informationen zum Mittelpunkt des Schwarzwald-Baar-Kreises erhalten können.

Humbert Müller, Steinmetz aus Tannheim, hat den Findling bearbeitet. | Bild: Sprich, Roland

Den Mittelpunkt selbst markiert ein großer, vom Tannheimer Steinmetz Humbert Müller bearbeiteter Findling aus Buntsandstein mit einer Tafel mit den Umrissen des Landkreises drauf. Der ausgependelte Karton markiert nun als steinernes Zentrum das Herz des Schwarzwald-Baar-Kreises.