Die Pandemie stellt uns alle vor Herausforderungen. Doch blinden und gehörlosen Menschen macht sie besonders zu schaffen. Abstand halten, ohne ihn zu sehen, sich in der Welt da draußen zu orientieren, von den Lippen abzulesen und sich einen Weg zu ertasten – all das scheint unmöglich. Oder doch nicht?

Dass das Gespräch beginnen kann, hören Dietmar Wenner und Wilfried Behrendt, am Klicken des Kugelschreibers. Und am dumpfen Geräusch der verrückten Stühle. Ihr Gegenüber sehen sie nicht.Dietmar Wenner und Wilfried Behrendt sind blind. So sehr, dass