Schwarzwald-Baar/Singen vor 2 Stunden

Nach zwei Monaten darf Corinna Maier ihr Kind mit nach Hause nehmen – „Ich hatte Angst“

Wenn ein Kind zu früh geboren wird, sind die Ängste oft unerträglich. In Zeiten von Kontaktbeschränkungen ist es für die Frühchen-Eltern oft schwerer, Nähe zu ihrem Kind in der Klinik aufzubauen. Und auch nach der Entlassung ist der Alltag nicht immer leicht. Der Verein „Der Bunte Kreis“ begleitet sie in dieser Phase.