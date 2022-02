von Matthias Jundtz

Gut 40 Patienten mit einer Corona-Infektion werden aktuell (Stand: 15. Februar) im Schwarzwald-Baar-Klinikum behandelt. Das ist, gemessen an den über 120 Ende 2021, ein eher geringer Wert. Dennoch hält das Klinikum am Besuchsverbot fest.

„Wie beobachten die Lage ganz genau. Es ist sehr wichtig, sowohl die Patienten, als auch die Mitarbeiter zu schützen“, sagt Sandra Adams, Pressesprecherin des Klinikums. Man wisse, wie wichtig es für Patienten ist, Besuch zu erhalten. Noch aber sei keine Aufhebung des Besuchsverbots angedacht. Es gebe auch keine Schwelle, die überschritten werden müsse, sodass das Verbot fällt. Das Besuchsverbot in VS und Donaueschingen gilt seit dem 29. November.

Ausnahmen am Schwarzwald-Baar-Klinikum Eigentlich gilt am Schwarzwald-Baar-Klinikum ein Besuchsverbot. Es gibt aber auch Ausnahmen. Bei Sterbenden oder bei Patienten in Palliativsituationen ist ein Besuch nach Absprache und mit tagesaktuellem negativem Schnelltest möglich. Ambulante Patienten dürfen maximal eine Begleitperson dabei haben und auch werdende Mütter haben das Recht auf eine Begleitperson im Kreißsaal. Für diese Person gilt die 3G-Regel. Tests können vor dem Klinikum gemacht werden. Die werdenden bzw. gewordenen Väter haben wieder die Möglichkeit im Familienzimmer mit aufgenommen zu werden (nach Verfügbarkeit). Vorraussetzung dafür ist ein gültiges Impfzertifikat (vollständig immunisiert) sowie ein täglicher Schnelltest. Auf der Wochenstation dürfen Mütter und Neugeborene nach Vorlage eines negativen Schnelltests oder negativem PCR-Test von einer festen Bezugsperson zwischen 14 und 18 Uhr besucht werden. Die Vorlage des Tests ist unabhängig vom Immunisierungsstatus zwingend notwendig. Die Besuchsdauer ist auf maximal zwei Stunden begrenzt. Der Besuch durch Kinder ist nicht gestattet.

Ein Besuchsverbot hat auch das Klinikum in Tuttlingen. Hier ist aber eine Lockerung in Sicht. „Aktuell haben wir noch einen hohen Stand an erkrankten Mitarbeitern. Ändert sich das, können wir lockern. Wir bereiten aktuell alles vor“, sagt Pressesprecherin Aline Riedmüller. Einen festen Termin gebe es aber noch nicht. Anders als in den anderen Coronawellen, sei die Patientenzahl stabil.

Anders sieht es in der Helios-Klinik in Rottweil geregelt. Hier sind die Zeiten für den einen zugelassenen 2G-Plus-Besuch zwischen 14 und 17 Uhr.

Das schreibt das Sozialministerium vor

Mit ihren Regelungen, ob grundsätzliches Besuchsverbot oder Begrenzung der Besucheranzahl, haben die genannten Kliniken strengere Regelungen als vom baden-württembergischen Sozialministerium vorgegeben.

„Eine Personenobergrenze gibt es nicht“, sagt Pressesprecher Pascal Murmann. Kliniken können aber selbst Vorgaben machen. Vom Ministerium vorgegeben ist Folgendes: