Weit über 100 Vereine, Rettungsorganisationen, Schulen, Kindergärten und soziale Einrichtungen nutzen bereits das Upload-Portal, um an die SÜDKURIER-Lokalredaktionen ihre Presseartikel zu übermitteln. Die Nutzung funktioniert kinderleicht, nachdem man sich einmalig registriert hat.

Jetzt lohnt es sich noch mehr, übers Upload-Portal den schnellen Draht zur Redaktion zu suchen: Unter allen Nutzern, die bis zum 31. Mai mindestens einen Artikel an den SÜDKURIER übers Upload-Portal übermittelt haben, verlost die Redaktion drei Mal 200 Euro für die Vereinskasse. Teilnahmeberechtigt sind Vereine und Einrichtungen die über den Status „eingetragener Verein“, kurz e.V., verfügen.

So sieht die Startseite des SÜDKURIER-Upload-Portals aus, das unter der Adresse redaktion.suedkurier.de erreichbar ist. | Bild: Ambrosius, Andreas

Der direkte Draht zur Redaktion führt über das Portal https://redaktion.suedkurier.de. Das Angebot, Berichte direkt per Webformular an die Redaktion zu schicken, richtet sich an alle ehrenamtlichen, gesellschaftlichen und sozialen Einrichtungen bei uns in der Region, die einen Beitrag zum Ortsgeschehen und Miteinander leisten.

Das sind Vereine genauso wie Rettungsorganisationen, Schulen und Kindergärten ebenso wie soziale Einrichtungen oder lokale Gruppen und Institutionen, die allesamt das gesellschaftliche Leben in unseren Städten und Gemeinden mitgestalten. Diese wollen wir stärken und ihnen Raum in der Zeitung geben. Mit dem neuen Webformular prüfen wir diese Inhalte auf Fehler, lassen die Texte jedoch weitgehend unverändert, wann immer es der Platz in der Zeitung zulässt.

So einfach war der Weg in die Zeitung noch nie: Über die Adresse redaktion.suedkurier.de erreichen Berichte die Redaktion direkt und unkompliziert. Pressevertreter wissen über das Formular genau, welche Angaben die Redaktion benötigt. Das macht Nachfragen der Redaktion überflüssig und die Publikation kann schneller erfolgen.

Einfaches Webformular

Die Benutzung des Webformulars ist kinderleicht und genauso kostenlos wie die Veröffentlichung in der Zeitung. Wer als Pressevertreter seines Vereins oder seiner Organisation den neuen, schnellen Draht zur Redaktion nutzt, muss sich zuvor lediglich einmalig registrieren. Dazu gibt es eine Anleitung auf der Startseite des Online-Portals und ein Erklär-Video.

Bei Bildern auf gute Auflösung achten

Die Redaktion behält sich das Recht vor zu entscheiden, welche Bilder veröffentlicht werden. Bei Bildern sind vollständige Angaben erforderlich, ebenso, dass die Dateigröße für den Zeitungsdruck geeignet ist. Als Richtwert können Sie von einer Dateigröße ab einem Megabyte (1 MB) ausgehen. Gute Ergebnisse erhalten Sie, wenn Sie uns Bilder in Originalgröße senden.

Hier gibt es Antworten auf wichtige Fragen zum Upload-Portal

Wo finde ich das Upload-Portal des SÜDKURIER?

Die Internet-Adresse lautet: https://redaktion.suedkurier.de (ohne www.). So gelangen Sie auf die Übersichtsseite des Upload-Portals.

Kann ich einen Artikel oder Bilder an die Redaktion hochladen, ohne mich zu registrieren?

Nein, das ist nicht möglich. Auf der Startseite des Portals ist ein Bereich eingerichtet, der zur Registrierung führt. Die Registrierung ist nur einmalig notwendig und kostenlos. Auf der Übersichtsseite gibt es eine schriftliche Anleitung dazu und auch ein Erklärvideo. Wer als Abonnent bereits registriert ist, kann diese Kennung ganz einfach benutzen.

Und wie funktioniert es genau, einen Bericht über das Upload-Portal an die Redaktion zu schicken?

Einmal registriert, lässt sich ein Text ganz einfach in ein Formular eintragen, Bilder und Videos können angehängt werden. Felder in der Eingabemaske zeigen, welche Eintragungen notwendig sind.

Kann ich bestimmen, wann mein Artikel in der Zeitung erscheint?

Die Entscheidung, wann ein Bericht veröffentlicht wird, liegt beim SÜDKURIER. Eine Koordination von Erscheinungswünschen ist organisatorisch nicht machbar. Häufig müssen zum Beispiel aus Platzgründen Artikel auf einen späteren Tag geschoben werden. Dafür bitten wir um Verständnis. Wir kümmern uns aber um das rechtzeitige Erscheinen und achten zum Beispiel auf Termine.

Bekomme ich eine Rückmeldung, wann mein Bericht erscheint?

Dies ist technisch derzeit leider nicht möglich.

Kann ich angeben, in welcher Lokalausgabe mein Beitrag erscheinen soll?

Über das Auswahlfeld „Rubrik“ bestimmen Sie, an welche Abteilung in der Redaktion Ihr Beitrag weitergeleitet wird. Die Zuordnung erfolgt dann aufgrund des jeweiligen Ortes oder des Themas.

Kann ich beliebig viele Beiträge hochladen?

Ja, Sie können so viele Beiträge hochladen, wie Sie möchten. Haben Sie dabei aber immer im Blick, dass Ihr Beitrag möglichst viele Menschen interessieren sollte. Die Redaktion entscheidet letztlich, ob ein Beitrag veröffentlicht wird. Bitte senden Sie keine mehrteiligen Beiträge, sondern pro Thema nur einen Text.

Kann ich beliebig lange Texte einsenden?

Pro Text ist eine maximale Länge von 2500 Zeichen erlaubt. Bitte haben Sie die Länge beim Schreiben im Blick, in unserem Webformular ist auch ein Zeichenzähler enthalten. Nur wenn die Inhalte nicht zu lang sind, können sich auch andere Einsender über eine Veröffentlichung freuen. Bilder dürfen eine Mindestgröße nicht unterschreiten, optimal ist eine Dateigröße einem Megabyte (1 MB).

Was ist mit Firmen, Parteien und Behörden – sollen diese auch Pressemitteilungen über das Upload-Portal schicken?

Nein. Parteien, Behörden wie Stadtverwaltungen, Polizei und andere sogenannte kritische Quellen sowie Wirtschaftsbetriebe mit kommerziellem Interesse können diesen neuen Weg nicht nutzen. Die Redaktion wird hier weiterhin jede Pressemitteilung per Mail annehmen und nach journalistischen Regeln prüfen.