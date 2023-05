Noch keine Idee, wie man den Feiertag am 18. Mai für schöne Erlebnisse nutzen kann? Dann folgen hier etliche Vorschläge quer durch die Region.

Gütenbach

Der Förderverein der Musikkapelle Gütenbach lädt am Donnerstag, 18. Mai, ab 10 Uhr zum Vatertagshock auf dem Fallengrund ein. Die Bewirtung übernimmt der Verein zur Förderung der Blasmusik und Jugendausbildung Gütenbach.

VS-Weilersbach

Zum Vatertagshock auf der Burg, Sportplatz Weilersbach, gibt es am Donnerstag, 18. Mai, mit Weißwürstle und Brezel.

Bad Dürrheim-Hochemmingen

Vatertagsfest der Ried-Hexen Hochemmingen auf dem Rathausplatz Hochemmingen.

Bad Dürrheim-Unterbaldingen

Der Angelverein Unterbaldingen lädt zum Vatertagshock ab 11 Uhr an der Fischerhütte am Niederwiesensee Unterbaldingen. Es gibt Wurst vom Holzkohlengrill, geräucherte Forellenfilets und selbst gemachten Kartoffelsalat.

Bad Dürrheim-Öfingen

Traditionelles Himmelbergfest des Musik- und Trachtenverein Öfingen ab 10 Uhr am Himmelberg.

Schönwald

Eine prächtige Aussicht und zünftige Alphornmusik gibt es wieder beim Vatertagshock der Alphornbläser Schönwald am Donnerstag, 18. Mai. Mit dabei sind auch die Original „Eifeler Alphornissen“. Für Stimmung im und um das Festzelt sorgt die Truppe „Luft & Blech“ und das „Baslertal Echo“ Nachmittags gibt es für Klein und Groß die Möglichkeit mit der Pferdekutsche kleine Rundfahrten zu unternehmen. Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt.

Wandertipps zum Wochenende Sie möchten Ihre Region erkunden, mit schönen Einkehrmöglichkeiten und Erlebnissen am Wegesrand? Dann haben wir etwas Besonderes für Sie: In unserem neuen Wanderlust-Newsletter empfehlen wir Ihnen jede Woche fünf spannende Wander- und Radtouren zwischen Bodensee, Hochrhein, Schwarzwald, Schweiz und Österreich – inklusive druckbarer Wanderkarten zum Herunterladen. Jeden Donnerstag um 12 Uhr landet der Newsletter direkt per Mail in Ihrem Postfach. Probieren Sie es unter www.sk.de/wandernewsletter unverbindlich aus – Sie können sich jederzeit wieder abmelden! Und auf www.suedkurier.de/wanderlust hat unsere Redaktion für Sie rund 100 Touren aus der Heimat zusammengestellt.

St. Märgen-Glashütte

Vatertagshock der Trachtenkapelle St. Märgen-Glashütte in der Glashütte im und um das Probelokal am Donnerstag, 18. Mai, ab 11 Uhr. Ab 11.30 Uhr Frühschoppenkonzert mit den „Eschbacher Heimatmusikanten“. Es wird ein Heimfahrdienst angeboten.

Vöhrenbach-Langenbach

Vatertagshock der Stadtkapelle Vöhrenbach am Donnerstag, 18. Mai, ab 11 Uhr im und um den Gemeindesaal Langenbach.

VS-Zollhaus

Vatertagsfest der Gockel-Gilde an der Gockelhalle mit Live-Musik „Tom Hazy & The Shadoogies“ am Donnerstag, 18. Mai, ab 10 Uhr.

VS-Tannheim

Der Akkordeonverein Tannheim lädt am Donnerstag, 18. Mai , zum traditionellen Frühlingsfest am Schützenhaus ein. Zum Frühschoppen und auch zwischendurch spielen „Susie & Peter“, die Tastenkrümel und –kids unter der Regie von Susie Schlaich-Stock warten mit Beiträgen auf die Zuhörer, ebenso das von Waldemar Lang seit vielen Jahren geleitete Jugendorchester. Abends unterhält der Alleinunterhalter Ernstl die Gäste. Es gibt Spezialitäten wie Bratwürste mit hausgemachtem Kartoffelsalat und eine Kuchen- und Tortenauswahl. Die jungen Gäste kommen am Kinderstand auf ihre Kosten.

Mönchweiler

Das Vatertagsfest des Musikvereins findet am Donnerstag, 18. Mai, ab 11 Uhr auf dem Schulhof der Gemeinschaftsschule Mönchweiler statt. Ab 11.30 Uhr spielen der Musikverein Ahausen, der Musikverein Unterkirnach und zum Abschluss die Musik- und Trachtenkapelle Oberschach. Traditionell serviert der Musikverein unter anderem Maultaschen und Backschicken und selbst gemachten Salate. Auch die Bar ist geöffnet. Für die jungen Gäste gibt es über den Mittag Kinderschminken.

Niedereschach

Vatertagsfest der Trachtenkapelle Kappel am Donnerstag, 18. Mai, ab 11 Uhr beim Streichelzoo in Kappel. Ab 11.30 Uhr unterhält der Musikverein Fischbach und ab 14 Uhr der Musikverein Gunningen.

Blumberg-Riedböhringen

Zum Frühlingsfest am Vatertag, 18. Mai, ab 10 Uhr, lädt der Schützenverein Riedböhringen ins Schützenhaus Riedböhringen ein. Für Unterhaltung und das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.

Blumberg-Randen

Stolze 160 Jahre ist der Musikverein Randen alt, und das soll gefeiert werden. Am Vatertag, 18. Mai, ab 11.30 Uhr, spielen die befreundeten Musikvereine aus Aasen und dem schweizerischen Gächlingen sowie die Trachtenkapelle aus Dachsberg. Am späten Nachmittag unterhalten die beiden „Muntermacher“ und laden zum Tanz ein.

Donaueschingen-Wolterdingen

Die Premiere vor drei Jahren ist gelungen, und so wird die Musikkapelle Wolterdingen auch 2023 ihr Vatertagsfest auf dem Vorplatz der Mehrzweckhalle ausrichten. Doch schon am Vorabend von Christi Himmelfahrt, Mittwoch, 17. Mai, findet das „Himmelfahrtskommando“ statt. Sie beginnt um 20 Uhr in der Mehrzweckhalle. Bei der Ampelparty sorgt DJ Chrischdi für Stimmung. Bis 21 Uhr gilt laut Veranstalter freier Eintritt. Danach werden vier Euro inklusive Shot verlangt. Einlass ist ab 16 Jahren. Am Folgetag, dem Vatertag, wird auf dem Hallenvorplatz ab 11.30 Uhr weiter gefeiert. Es unterhalten die Musikvereine aus Mariazell, Flötzlingen und Schollach. Für Bewirtung ist natürlich gesorgt.

Brigachtal

Der FC Brigachtal präsentiert am Donnerstag, 18. Mai, ab 10 Uhr den „Brigädal Vatertag“ am Vereinsheim. Für Speis und Trank ist gesorgt.

VS-Schwenningen

Gartenfest bei der DLRG Villingen-Schwenningen am Donnerstag, 18. Mai, ab 10 Uhr in der Neuffenstraße 30 in VS-Schwenningen. Es ist für alles gesorgt – Unterhaltung für Jung und Alt, Speis und Trank, mehrmalige Verlosung, Hüpfburg und Live-Musik.

Gutach

Ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm für die ganze Familie ist im Schwarzwälder Freilichtmuseums Vogtsbauernhof in Gutach am Donnerstag, 18. Mai, geboten. Ein Gottesdienst, eine Sonderführung für Familien und Mitmachaktionen stehen unter anderem auf dem Programm. Mit einem feierlichen Gottesdienst wird der Feiertag Christi Himmelfahrt am Donnerstag, 18. Mai, eingeläutet. Pfarrer Dominik Wille der evangelischen Kirchengemeinde Gutach lädt dazu um 10 Uhr am Falkenhof ein. In Kooperation mit dem ersten Sensenmähverein von Baden-Württemberg werden dann am Nachmittag, von 14 bis 16 Uhr, die Museumswiesen mit der Handsense gemäht. Auch die Offene Werkstatt für Familien steht den jüngsten Museumsbesuchern an diesem Tag offen. Von 11 bis 16 Uhr können sich die Kinder aus einem Kupferblech eine kleine Schale zurecht klopfen.

Königsfeld-Burgberg

Vatertagsfest der Feuerwehr Königsfeld, Abteilung Burgberg, am Donnerstag, 18. Mai. Hier feiern nicht nur die Väter am alten Gerätehaus in Burgberg. Musikalische Unterhaltung mit „hupraum“ aus Donaueschingen-Aufen. Für das leibliche Wohl gibt es Schweinshaxen, Rollschinken, Maultaschen, Wurst, Pommes, Pilsbar, Waffeln, Kaffee und Kuchen.

Schramberg-Tennenbronn

Vatertagshock der Skifreunde Tennenbronn am Donnerstag, 18. Mai, von 13.30 bis 21 Uhr im Wiesenbauern-Dobel in Tennenbronn. Musikalische Unterhaltung mit Siggi und Bob.

Dieser Artikel hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Kennen Sie noch weitere Feste am Vatertag in der Region? Schreiben Sie uns die entsprechenden Informationen wie Veranstaltungsort, Uhrzeit, ggfs. Kosten und Ansprechpartner per E-Mail an villingen.redaktion@suedkurier.de.