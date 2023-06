Ein betrunkener Autofahrer hat am Freitagabend, 2. Juni, bei Tuningen einen Unfall mit einen anderen Wagen verursacht und ist dann sofort geflüchtet. Das berichtet die Polizei am 5. Juni.

Der 33-Jährige sei mit seinem Auto gegen 20.30 von der Bundesstraße 523 auf die Landesstraße 429 in Richtung Tuningen abgebogen. Dabei sei er zu weit nach links geraten und mit Opel Corsa zusammen gestoßen, dessen 23-jähriger Fahrer sich ordnungsgemäß mit seinem Auto korrekt auf einer Linksabbiegespur in Richtung B 523 eingeordnet hatte, berichtet die Polizei.

Mit hoher Beschleunigung auf und davon

„Der Unfallverursacher flüchtete sofort ohne anzuhalten mit hoher Beschleunigung in Richtung Tuningen und hinterließ einen Schaden am Opel in Höhe von rund 5000 Euro“, so die Polizei.

Allerdings habe es aufmerksame Zeugen gegeben, die den Flüchtigen verfolgt und die Polizei verständigt hätten. Die Beamten hätten den Mann mit seinem beschädigten Auto in der Feldbergstraße angetroffen. „Dabei stellte sich heraus, dass er Alkohol intus hatte, was ein Alkoholtest mit einem Wert von über einem Promille unterstrich“, resümiert die Polizei.

Gegen den Mann leiteten die Beamten demnach ein Strafverfahren wegen Unfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung ein.