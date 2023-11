Schlechte Karten haben Pendler und Bahnreisende, die am Streiktag auf die Schwarzwaldbahn angewiesen sind. Doch nicht überall ist die Deutsche Bahn (DB) allein unterwegs. Wie sieht es auf anderen Strecken in der Region aus?

Christoph Meichsner, Pressesprecher der Südwestdeutschen Landesverkehrs-GmbH (SWEG), bestätigt auf Nachfrage des SÜDKURIER, dass die Strecken des Ringzugs im Schwarzwald-Baar-Kreis vom Streik bei der Deutschen Bahn von Mittwoch- bis Donnerstagabend, 16. November, nicht betroffen ist.

Warum die Strecke nicht betroffen ist

Da die SWEG als Betreiberin der Strecke nicht zur Deutschen Bahn gehöre und ihre Fahrer auch nicht in der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) organisiert seien, würden die Züge des Unternehmens wie gewohnt fahren. Das zeigt auch die Online-Fahrplanauskunft.

In Einzelfällen könne es aber zu Verspätungen kommen. So nutze die SWEG teilweise Infrastruktur der Deutschen Bahn – sei diese aufgrund des Streiks nicht von deren Mitarbeitern besetzt, könnten Störungen auftreten. Dies sei aber bislang im Schwarzwald-Baar-Kreis nicht der Fall, so Pressesprecher Meichsner.