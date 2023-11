Eine überaus sportliche Geste zeigten jetzt die Spieler des Fußballvereins FV/DJK St. Georgen: Auf Initiative der ersten Mannschaft und Spielausschussvorsitzendem Udo Jung startete der FV/DJK St. Georgen eine Spendensammlung für den Anfang Oktober bei einer Kreisligabegegnung schwer verletzten Schönwälder Fußballspieler.

Auch die Zuschauer spenden

An der Spendenaktion beteiligten sich die Spieler des St. Georgener Fußballvereins sowie die Mitglieder des Vorstands. Außerdem wurde unter den Zuschauern am letzten Spieltag gesammelt. So bekam am Ende die Summe von 580 Euro zusammen, die zusammen mit einem Geschenkkorb für den verletzten Spieler an die Schönwälder Fußballmannschaft übergeben wurden.

Dramatische Szenen beim Kreisligaspiel

Was war passiert? Bei einem Kreisligaspiel des FC Schönwald gegen DJK Villingen am 6. Oktober wurde der Schönwälder Spieler nach einem Duell mit dem Gegner von einem Mitspieler der eigenen Mannschaft am Kopf getroffen. Dabei verschluckte der Kicker seine Zunge.

Fußball/Schönwald Positive Nachrichten aus dem Klinikum – Aufwachprozess aus künstlichem Koma wurde eingeleitet Das könnte Sie auch interessieren

Er wurde ins Schwarzwald-Baar-Klinikum eingeliefert. Dort verschlechterte sich der Gesundheitszustand des Spielers dramatisch, so dass er vorübergehend ins künstliche Koma versetzt werden musste. Sein Zustand war in den ersten Tagen nach dem Unfall kritisch. Mittlerweile befinde sich der Sportler in der Reha.