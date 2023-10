Fußball: Der FC Schönwald befindet sich im Schockzustand. Nach der schweren Kopfverletzung eines Spielers am Samstag im abgebrochenen Punktspiel bei der DJK Villingen (wir berichteten) gibt es keine guten Nachrichten. „Der gesundheitliche Zustand unseres Spielers hat sich massiv verschlechtert. Es ist sehr, sehr kritisch“, sagt Schönwalds Trainer Mario Ketterer auf Nachfrage. Es sei ein sehr sensibles Thema, und alle Gedanken sind bei dem Spieler, seiner Familie und den Freunden.

Am Samstag im Kreisliga A-Punktspiel der Schönwälder in Villingen kam es zu der folgenschweren Szene. Der Schönwälder Spieler wurde mit dem Knie am Kopf getroffen. Sanitäter vom gleichzeitigen und benachbarten Oberliga-Spiel des FC 08 Villingen wurden gerufen und der Spieler schließlich ins Krankenhaus gebracht.

In der Nacht von Sonntag auf Montag erfolgte eine Not-Operation. Der Spieler liegt seitdem auf der Intensivstation im künstlichen Koma. „Unser Sportvorstand Christian Duffner und ich haben am Montag zwei, drei Stunden mit den Eltern gesprochen und die Mitspieler informiert. Es ist eine Katastrophe, wie ich sie in diesem dramatischen Ausmaß noch nie erlebt habe“, so Ketterer.

Fußball-Kreisliga A 1 Wenn der Fußball auf einen Schlag unwichtig wird: Spielabbruch auf dem Villinger Friedengrund

Vor Ort bei der Begegnung war am Samstag eher zufällig Werner Fichter, stellvertretender Bezirksvorsitzender und Staffelleiter der Kreisliga A 1. „Es ist einfach furchtbar. Ich bin seit 18 Jahren als Funktionär dabei, aber so etwas hab ich noch nie erlebt.“ Auch Fichters Gedanken sind bei dem Spieler und weniger dabei, wie die Partie gewertet wird. Das müssen nun Sportgericht und Kontrollausschuss entscheiden. All das sei jedoch hier unwichtig. Es gehe allein darum, dass der Schönwälder Spieler wieder gesund wird.

Unstimmigkeiten gab es am Samstag, ob die Partie nach der Verletzung abgebrochen oder weiter gespielt wird. „Der Schiedsrichter hat beide Spielführer zu sich gebeten. Unser Spieler, der den Ausmaß der Verletzung nicht kannte, hat auf Fortsetzung plädiert. Schönwald auf Abbruch. Ich selbst habe die Szene nicht gesehen, da der Ball schon woanders war“, gibt DJK-Trainer Mario Bibic seine Eindrücke wieder. Die Wertung der Partie, eine mögliche Neuansetzung, der laut Bibic die DJK zustimmen würde, sei jetzt nicht das Thema. „Das ist alles Nebensache. Wichtig ist allein, dass der Spieler schnell gesund wird“, ergänzt Bibic.

Ob Schönwald am kommenden Wochenende zum Heimspiel gegen die SG Mönchweiler/Peterzell antritt oder nicht, ist bei den Verantwortlichen, Trainern und Spielern aktuell überhaupt kein Thema. Vielmehr fragen die Mitspieler ihren Übungsleiter immer wieder, welche Nachrichten er zu vermitteln hat. Fußball und alle Themen darum sind bei den Schönwälder Fußballern zur Nebensache geworden. Es geht allein um die Gesundheit eines Mitspielers, die gegenwärtig zur großen Sorge Anlass gibt.