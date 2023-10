Fußball/Schönwald: Mario Ketterer klingt im Vergleich zur Vorwoche um einiges erleichtert: „Es gibt positive Nachrichten von unserem Fußballer“, sagt der Trainer des FC Schönwald. Die vergangenen Tage habe sich der Zustand des schwer verletzten Spielers stabilisiert und nun soll durch reduzierte Medikamenten-Dosis der Aufwachprozess aus dem künstlichen Koma eingeleitet werden. Dieser Aufwachprozess war vergangene Woche noch gar nicht möglich, „da“, so Ketterer, „sich der Körper bei einer geringeren Dosis immer gewehrt hatte.“

Am Samstag, 6. Oktober, bei der Kreisliga A-Partie DJK Villingen gegen FC Schönwald kam es im Villinger Friedengrund auf dem Spielfeld zu einem folgenschweren Zusammenprall. Der Schönwälder Spieler verschluckte seine Zunge. Er wurde ins Schwarzwald-Baar-Klinikum gebracht. In der Nacht von Sonntag auf Montag gab es eine Not-Operation. Durch Blutungen war der Druck im Gehirn derart gestiegen und lebensgefährlich, dass der Schönwälder ins künstliche Koma gesetzt wurde, um den Körper ruhigzustellen. „Es stand 50:50, ob er es überlebt“, blickt Mario Ketterer zurück.

Da sich der gesundheitliche Zustand des Spielers die vergangenen Tage stabilisiert habe, sehe es aktuell um einiges besser aus. „Es geht aufwärts. Auch die Eltern sind etwas erleichtert“, so Ketterer. Wie lange der Aufwachprozess dauern wird, ist ungewiss. „Laut den Ärzten kann das eine aber auch zwei Wochen dauern“, so Ketterer.

Für Ketterer selbst und den Sportvorstand des Vereins, Christian Duffner, ist die Situation nicht nur mental und zeitlich eine große Herausforderung: „Wir sind natürlich die Ansprechpartner für viele, die wissen wollen wie es dem Spieler geht. Es nimmt viel Zeit in Anspruch. Aber über allem steht, dass unser Spieler wieder gesund wird“.

Der Schönwälder Trainer ist beeindruckt, wie groß das Verständnis ist und in welchem Umfang es Genesungswünsche gibt. „Genesungswünsche und Nachfragen bekomme ich von Fußballern aus ganze Südbaden. Bis zu 100 Mails oder Whatsapp-Nachrichten sind es bislang. Viele bieten uns auch ihre Hilfe an.“ Ketterer nennt dabei zwei Beispiele: „Die Trainer-Duo des FC Schonach kamen in Schönwald vorbei und boten ihre Unterstützung an. Vom Oberligisten FC 08 Villingen haben wir ein von den Spielern unterschriebenes Trikot bekommen, über das sich die Eltern sehr gefreut haben.“

Mit Fußball können und wollen sich die Schönwälder noch nicht beschäftigen. Das für den heutigen Mittwoch geplante Bezirkspokal-Spiel in Tennenbronn wurde abgesagt. Ob das Kreisliga-Punktspiel am Samstag beim FC Triberg ausgetragen wird, ist offen. Ketterer: „Der Sport ist zwar in dieser derzeitigen Lage nebensächlich. Aber irgendwann muss es auch weitergehen.“ Aktuell sind die Schönwälder Fußballer aber einfach nur froh über die positiven Nachrichten aus dem Klinikum.