Das hat nicht geklappt: Zwei Jugendliche wollte am frühen Dienstagmorgen gegen 3 Uhr einen Zigarettenautomaten in der Heinrich-Hertz-Straße aufbrechen. Dank eines Zeugenhinweises, der die beiden jungen Männer beobachtet hat, ist es der Polizei gelungen, die zwei auf frischer Tat festzunehmen.

Ein 18-Jähriger wollte flüchten

Als die Beamten am Tatort eintrafen, versuchte ein 18-Jähriger mit einem E-Scooter zu flüchten, dies misslang aber. Einen 16-Jährigen konnten die Polizisten direkt am Automaten vorläufig festnehmen. Die jungen Männer waren mit ihren E-Scooter an den Ort gefahren und beim Eintreffen der Polizei gerade dabei, den Automaten mit Werkzeug aufzubrechen. Die polizeilichen Ermittlungen hierzu dauern an.

Die Tatverdächtigen waren alkoholisiert

Beide Männer standen mit rund 1,2 Promille Alkohol im Blut deutlich unter Alkoholeinfluss, teilt die Polizei mit. Zur Anzeige wegen des versuchten Diebstahls kommt eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr dazu.

